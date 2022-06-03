Война идет 100 дней. Мы выбрали 100 событий, которые помогают заново оценить ее масштаб В большинство из них по-прежнему трудно поверить

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Могилы на кладбище в Буче. 18 апреля 2022 года Alexey Furman / Getty Images

24 февраля

↓

Владимир Путин объявляет о начале «специальной военной операции» в Украине. Ее целями он называет «защиту жителей Донбасса от геноцида», «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины. Президент выступает с обращением, когда российские войска уже наносят ракетные удары по украинским городам.

Владимир Зеленский вводит в Украине военное положение и объявляет всеобщую мобилизацию. «Без паники, мы сильные, мы всех победим», — говорит Зеленский в обращении к украинцам. Такие обращения станут ежедневными.

В России и по всеми миру — массовые выступления против войны. На акциях в России задержаны больше 1700 человек.

На Московской бирже — крупнейший обвал в ее истории. Доллар и евро резко дорожают. Вскоре банки начнут продавать доллары по 150 рублей.

25 февраля

↓

Российские войска — на окраинах Киева. В Мелитополе уличные бои. Минобороны РФ утверждает, что Чернигов блокирован.

Путин призывает к государственному перевороту в Украине. «Берите власть в свои руки! Нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве», — говорит он, обращаясь к украинским военным.

Евросоюз и США вводят санкции против Путина. В санкционный список ЕС также включены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и глава МВД Владимир Колокольцев

Совет безопасности ООН рассматривает резолюцию с осуждением вторжения в Украину. Россия накладывает вето.

26 февраля

↓

Страны Запада объявляют о санкциях против России. Активы ЦБ РФ будут заморожены, а некоторые банки отключат от системы SWIFT.

Евросоюз начинает закрывать свое воздушное пространство для самолетов из России. Спустя два дня российским самолетам будет запрещено летать над всеми странами ЕС.

27 февраля

↓

Путин приказывает привести российские силы ядерного сдерживания в особый режим боевого дежурства.

BP объявляет, что избавится от своей доли в «Роснефти» и прекратит участие в совместных проектах с ней. Вскоре об уходе из России заявят сотни иностранных компаний.

Вот лишь некоторые из них

Samsung, Zara, Netflix, Adobe. Какие компании ограничили или прекратили работу в России Обновленный список

Вот лишь некоторые из них

Samsung, Zara, Netflix, Adobe. Какие компании ограничили или прекратили работу в России Обновленный список

28 февраля

↓

На белорусско-украинской границе проходят первые переговоры России с Украиной.

Путин подписывает указ, ограничивающий вывод валюты за рубеж. Банк России поднимает ключевую ставку до 20%. Экспортеров обязывают продавать 80% валютной выручки.

Росавиация закрывает воздушное пространство России для 36 стран, в том числе всех стран ЕС.

Российские футбольные клубы и национальную сборную отстраняют от участия во всех соревнованиях.

1 марта

↓

Радиостанцию «Эхо Москвы» отключают от эфира. Ее сайт и сайт телеканала заблокированы.

Российские войска входят в Херсон. Город будет оккупирован, на всей территории Херсонской области начнут устанавливать российскую власть.

2 марта

↓

Начинается блокада Мариуполя. Российские войска будут осаждать город почти три месяца. Центром украинского сопротивления станет завод «Азовсталь».

Генассамблея ООН принимает резолюцию, в которой осуждает вторжение в Украину и требует вывода российских войск. Против резолюции голосуют только пять стран — Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея.

Минобороны РФ впервые отчитывается о российских потерях в Украине: 498 погибших и 1597 раненых.

3 марта

↓

«Эхо Москвы» решено ликвидировать. Телеканал "Дождь" прекращает вещание.

Международный уголовный суд начал расследование военных преступлений в Украине.

4 марта

↓

Путин подписывает закон об уголовной ответственности за распространение «фейков» о действиях российской армии. Максимальное наказание — 15 лет колонии. По этому закону будут преследовать тех, кто выступает против войны.

В России блокируют фейсбук и твиттер, а также «Медузу», сайт «Русской службы Би-би-си», , « » и .

Но их все еще можно читать

Как читать ресурсы, заблокированные российскими властями Простая инструкция «Медузы»

Но их все еще можно читать

Как читать ресурсы, заблокированные российскими властями Простая инструкция «Медузы»

5 марта

↓

Visa и Mastercard уходят из России. Через несколько дней их карты, выпущенные российскими банками, перестанут работать за границей.

8 марта

↓

«Макдоналдс» решает закрыть свои рестораны в России. О приостановке работы в стране объявляют Coca-Cola и PepsiCo.

9 марта

↓

В Мариуполе обстреляно родильное отделение больницы № 3. Украинские власти заявляют, что удар нанесли российские войска. Репортаж видеожурналиста Мстислава Чернова и фотографа Евгения Малолетки из обстрелянного роддома смотрит весь мир.

Подробнее об обстреле роддома

Неужели Украина действительно «сфальсифицировала» репортаж об обстреле роддома в Мариуполе? (Спойлер: нет) Разбираем аргументы одного из главных пропагандистских мифов этой войны

Подробнее об обстреле роддома

Неужели Украина действительно «сфальсифицировала» репортаж об обстреле роддома в Мариуполе? (Спойлер: нет) Разбираем аргументы одного из главных пропагандистских мифов этой войны

Минобороны России признает, что в Украине воюют солдаты срочной службы.

11 марта

↓

Журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бороган сообщают, что Путин начал репрессии против 5-й службы ФСБ. Она отвечала за сбор информации об Украине перед началом российского вторжения.

14 марта

↓

Сотрудница Первого канала Марина Овсянникова в прямом эфире программы «Время» встает за спиной ведущей Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом.

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, бывший помощник президента Дмитрия Медведева и бывший вице-премьер правительства России, высказывается против войны. Через несколько дней он покинет пост главы фонда «Сколково».

16 марта

↓

В Мариуполе разрушен драматический театр, где укрывались сотни людей. Городской совет Мариуполя позднее сообщит, что там погибли 300 человек.

Россию исключили из Совета Европы.

Джо Байден называет Путина военным преступником. На следующий день он назовет его «кровавым диктатором и чистейшим головорезом, который ведет аморальную войну против народа Украины».

18 марта

↓

По всей России проходят митинги и концерты по случаю восьмой годовщины аннексии Крыма. На концерт в Лужниках, по данным полиции, пришли 200 тысяч человек. Перед ними выступил Путин.

21 марта

↓

Компанию Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, объявляют в России «экстремистской организацией».

25 марта

↓

Генштаб вооруженных сил РФ сообщает, что в Украине погиб 1351 российский военнослужащий, еще 3825 получили ранения.

27 марта

↓

Владимир Зеленский впервые после начала войны дает большое интервью российским журналистам. Роскомнадзор требует не публиковать его.

Что сказал президент Украины

«Это не просто война. Все гораздо хуже» Интервью Владимира Зеленского Ивану Колпакову, Михаилу Зыгарю, Тихону Дзядко и Владимиру Соловьеву из «Коммерсанта»

Что сказал президент Украины

«Это не просто война. Все гораздо хуже» Интервью Владимира Зеленского Ивану Колпакову, Михаилу Зыгарю, Тихону Дзядко и Владимиру Соловьеву из «Коммерсанта»

28 марта

↓

«Новая газета» прекращает работу до окончания «специальной операции на территории Украины».

29 марта

↓

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявляет, что Россия решила «кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении». На следующий день Минобороны объявит о новом этапе войны — «завершении операции по полному освобождению Донбасса».

На переговорах в Стамбуле Украина выражает готовность отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Она также предлагает в течение 15 лет проводить консультации и не пытаться решить вопрос о статусе Крыма военным путем.

1 апреля

↓

Верховная рада Украины объявляет Россию «государством-террористом».

2 апреля

↓

Буча. Первые свидетельства массовых убийств мирных жителей. Фотографии и видео из небольшого города под Киевом, сделанные после ухода оттуда российской армии, увидит весь мир. Россия будет называть их «фейком» и «постановкой», игнорируя доказательства обратного.

Вот эти кадры

Буча. Пригороды Киева. Самые страшные кадры этой войны Российские войска отступили из Киевской области. Вот что они оставили после себя

Вот эти кадры

Буча. Пригороды Киева. Самые страшные кадры этой войны Российские войска отступили из Киевской области. Вот что они оставили после себя

3 апреля

↓

Зеленский называет российских военных «убийцами, мародерами и палачами». «Это ад, который надо задокументировать, чтобы наказать извергов, которые устроили его на нашей земле», — говорит генпрокурор Украины Ирина Венедиктова о массовых убийствах в Киевской области.

7 апреля

↓

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признает, что российские войска понесли «значительные потери» в Украине. Число погибших и раненых он не называет.

Россия выходит из Совета по правам человека ООН — после того, как Генассамблея ООН проголосовала за ее исключение.

8 апреля

↓

Ракетный обстрел вокзала в Краматорске. Там находились тысячи людей, ожидавших эвакуации. Погиб 61 человек, больше 100 получили ранения.

9 апреля

↓

«Би-би-си» сообщает, что командование «спецоперацией» в Украине поручено генералу Александру Дворникову. Раньше он воевал в Сирии.

11 апреля

↓

В российских регионах, граничащих с Украиной, вводят повышенный уровень террористической опасности. Все чаще появляются сообщения о взрывах на их территории.

Что там происходит

Белгородская область больше месяца под постоянными обстрелами. Местные все сильнее боятся войны и ищут «нацистских провокаторов» Репортаж «Медузы» и «7×7»

Что там происходит

Белгородская область больше месяца под постоянными обстрелами. Местные все сильнее боятся войны и ищут «нацистских провокаторов» Репортаж «Медузы» и «7×7»

12 апреля

↓

Путин во время совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко называет убийства в Буче «фейком» и «провокацией». Лукашенко говорит, что это была «психологическая спецоперация, которую провели англичане».

В Украине задержан Виктор Медведчук — «кум Путина», лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главный пророссийский политик Украины, обвиняемый в госизмене.

Власти Украины отказываются принять в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «тесных связей с Россией».

13 апреля

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Пожар на борту ракетного крейсера «Москва», флагмана Черноморского флота РФ. Минобороны России ничего не сообщает о причинах пожара. Украина утверждает, что корабль подбили ракетами «Нептун». На следующий день «Москва» затонет при буксировке.

14 апреля

↓

ООН предупреждает, что война в Украине создает угрозу голода и нищеты для пятой части населения Земли. Россия и Украина — крупные поставщики зерна на мировой рынок.

18 апреля

↓

Владимир Зеленский говорит, что российские войска начали битву за Донбасс. Они попытаются окружить крупную группировку украинской армии.

Источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, рассказывает, что на затонувшем крейсере «Москва» погибли 37 человек. Через несколько дней Минобороны РФ сообщит, что погиб один человек, еще 27 пропали без вести. Российская пропаганда ранее уверяла, что все моряки были эвакуированы.

Что стало с экипажем крейсера «Москва»

«Наших ребят, судя по всему, забыли» Как родные срочников с крейсера «Москва» больше месяца пытаются узнать, что случилось с моряками — и живы ли они

Что стало с экипажем крейсера «Москва»

«Наших ребят, судя по всему, забыли» Как родные срочников с крейсера «Москва» больше месяца пытаются узнать, что случилось с моряками — и живы ли они

21 апреля

↓

В поселке Мангуш под Мариуполем находят братскую могилу, где могут быть захоронены тысячи людей.

22 апреля

↓

Минюст России объявляет «иностранными агентами» журналистов Алексея Венедиктова, Александра Невзорова и Сергея Пархоменко, а также политиков Леонида Волкова и Владимира Кара-Мурзу.

23 апреля

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Ракетный обстрел Одессы. Погибли восемь человек — в их числе трехмесячная девочка, ее мать и бабушка.

26 апреля

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Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев рассказывает журналистам, что уехал из России и собирается вступить в территориальную оборону Украины.

27 апреля

↓

Путин снова угрожает Западу: «Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто».

Россия назначает в Херсоне и Херсонской области «новых руководителей».

Кто возглавил захваченные российской армией районы Украины

Кто помогает Кремлю закрепиться на оккупированных территориях? Захваченные районы возглавили ковид-диссиденты, участники «антимайдана» и обвиняемые в госизмене

Кто возглавил захваченные российской армией районы Украины

Кто помогает Кремлю закрепиться на оккупированных территориях? Захваченные районы возглавили ковид-диссиденты, участники «антимайдана» и обвиняемые в госизмене

28 апреля

↓

«Интеррос» Владимира Потанина покупает 35-процентную долю в TCS Group (банк «Тинькофф» и другие активы) у семьи Олега Тинькова. Тиньков позднее расскажет, что власти России вынудили его продать бизнес «за копейки». Бизнесмен называл войну в Украине «безумной» и призывал ее остановить.

Ракетный обстрел Киева. В это время в городе находится генсек ООН Антониу Гутерриш.

30 апреля

↓

Во Львов с гуманитарной миссией приезжает Анджелина Джоли. В конце дня из-за воздушной тревоги ей пришлось бежать в укрытие.

1 мая

↓

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорит в интервью итальянским журналистам, что «у Гитлера была еврейская кровь», а «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Таким образом он ответил на вопрос, как обвинения в «нацификации» Украины согласуются с тем, что Владимир Зеленский — еврей по происхождению. Путин позднее извинится за слова Лаврова перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявляет, что в связи с военными преступлениями, совершенными на территории страны, открыто больше девяти тысяч уголовных производств.

2 мая

↓

Источники в США и Украине сообщают, что глава Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов приезжал на фронт. Командный пункт, который он посещал, попал под обстрел. Герасимов якобы получил ранение, но эта информация не подтверждена.

Генпрокуратура Украины называет имя подозреваемого в массовых убийствах в Буче — по ее данным, это командир подразделения Росгвардии из Ульяновской области Сергей Колоцей. Сам он утверждает, что живет в белорусском Мозыре и никогда не служил в силовых структурах. Белорусские журналисты пишут, что украинская прокуратура, вероятно, ошиблась.

4 мая

↓

«Русская служба Би-би-си» сообщает, что с начала войны не меньше шести военкоматов в России были подожжены. Поджоги продолжатся.

6 мая

↓

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак приезжает в Херсон. «Россия здесь навсегда», — говорит он. В СМИ обсуждают планы России провести референдум о создании «Херсонской народной республики», но эта информация не подтверждена.

8 мая

↓

Украина отмечает День памяти и примирения. «Спустя десятилетия после Второй мировой тьма вернулась в Украину», — говорит Владимир Зеленский в обращении к украинцам.

9 мая

↓

Россия отмечает День Победы. «Россия дала упреждающий отпор агрессии», — говорит Владимир Путин и сравнивает российских военных в Украине с дружинниками Мономаха и солдатами Суворова. Западные и украинские СМИ и чиновники предполагали, что в этот день Путин может объявить о мобилизации в России — но этого не произошло.

Зеленский выступает с новым обращением: «Скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного».

Посла России в Польше обливают красной краской на кладбище советских воинов в Варшаве. Собравшиеся там люди скандируют «Фашисты!»

Джо Байден подписывает закон о поставках оружия Украине по программе ленд-лиза. Такая программа действовала во время Второй мировой войны — когда США и Советский Союз были союзниками.

13 мая

↓

Российская армия решила полностью отступить от Харькова, сообщает американский . Харьков обстреливали с первого дня вторжения России в Украину.

Великобритания вводит санкции против Алины Кабаевой, бывшей жены Путина Людмилы Очеретной и других людей из его близкого окружения.

15 мая

↓

Швеция и Финляндия официально объявляют, что подадут заявки на вступление в НАТО.

Что это значит для России Финляндия и Швеция собираются вступить в НАТО из-за войны в Украине. Путин и тут просчитался? И что теперь ждет Россию? Объясняет политолог Кирилл Шамиев

Россия потеряла треть своих наземных сил, собранных у границ Украины перед войной, утверждает британская разведка. По данным западных стран, там было сосредоточено до 190 тысяч российских военных.

Украинская группа Kalush Orchestra выигрывает «Евровидение».

Вот их выступление

Украинская группа Kalush Orchestra выиграла «Евровидение». Вот как это было После конкурса вышел клип с документальными съемками войны в Украине

Вот их выступление

Украинская группа Kalush Orchestra выиграла «Евровидение». Вот как это было После конкурса вышел клип с документальными съемками войны в Украине

16 мая

↓

Украинские военные, два с половиной месяца державшие оборону завода «Азовсталь» в Мариуполе, начинают сдаваться в плен. Украинское командование говорит, что их «через процедуру обмена» отправят в Украину.

Турция выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Главная причина — Анкара считает, что эти страны поддерживают Рабочую партию Курдистана.

17 мая

↓

Владимир Зеленский выступает на открытии Каннского кинофестиваля. В своей речи он упоминает фильмы «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы и «Великий диктатор» Чарли Чаплина. «Снова есть диктатор. Снова есть война за свободу. Снова нужно, чтобы кино не было немым», — говорит президент Украины.

18 мая

↓

Юрий Шевчук на концерте в Уфе говорит: «Родина — это не жопа президента, которую надо целовать». На него составляют протокол, но суд отказывается его рассматривать.

19 мая

↓

Сенат США голосует за выделение помощи Украине на 40 миллиардов долларов.

20 мая

↓

Оборона Мариуполя окончена. Минобороны РФ объявляет, что территория завода «Азовсталь» полностью перешла под контроль российской армии. По утверждению министерства, сдались около 2,5 тысяч украинских военных.

Кто держал оборону на «Азовстали»

Почти два месяца российские войска пытаются захватить завод «Азовсталь» — но не могут. Вот как сейчас выглядят его защитники Фотографии

Кто держал оборону на «Азовстали»

Почти два месяца российские войска пытаются захватить завод «Азовсталь» — но не могут. Вот как сейчас выглядят его защитники Фотографии

23 мая

↓

Российский сержант Вадим Шишимарин приговорен к пожизненному сроку за убийство мирного жителя. Это первый приговор по делу о военных преступлениях в Украине. В своих показаниях сержант говорил, что приказ стрелять ему отдал старший по званию: «Я выстрелил, чтобы от меня отстали».

Матерям пропавших срочников с крейсера «Москва» предлагают подписать документы о том, что их сыновья «умерли в результате катастрофы».

25 мая

↓

Путин подписывает указ о выдаче жителям Запорожской и Херсонской областей Украины гражданства России по упрощенной процедуре.

Госдума принимает закон, согласно которому в российскую армию можно будет набирать контрактников в возрасте до 50 лет.

26 мая

↓

Газета The New York Times сообщает со ссылкой на украинских военных, что при попытке форсировать реку Северский Донец 8 мая погибли около 400 российских военнослужащих.

27 мая

↓

Украинская православная церковь (УПЦ) объявляет о полной независимости от Московского патриархата. При этом в УПЦ поясняют, что «не уходят в раскол».

29 мая

↓

Владимир Зеленский приезжает на передовые позиции украинской армии в Харьковской области. С начала войны он публично не появлялся за пределами Киевской области.

30 мая

↓

В Украине погибли больше трех тысяч российских военных, сообщает «Русская служба Би-би-си». Это те, чьи имена удалось подтвердить по сообщениям руководителей регионов России и местных СМИ. Российское командование ничего не сообщает о потерях в течение двух месяцев — с конца марта.

31 мая

↓

Российская армия продолжает наступление в Донбассе. Власти Луганской области Украины говорят, что российские войска заняли большую часть Северодонецка.

Подробно о том, что происходит на фронте

Всего за неделю ситуация в Донбассе кардинально поменялась. Россия наступает по трем направлениям и может окружить 10 тысяч украинских военных Подробно разбираем, как это могло произойти — и чем планирует ответить Киев

Подробно о том, что происходит на фронте

Всего за неделю ситуация в Донбассе кардинально поменялась. Россия наступает по трем направлениям и может окружить 10 тысяч украинских военных Подробно разбираем, как это могло произойти — и чем планирует ответить Киев

2 июня

↓

Ангела Меркель впервые примерно за полгода выступает публично. Она заявляет о солидарности с Украиной и говорит о «варварской войне», которую надо закончить как можно скорее.

3 июня

↓

Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России. Он включает частичное эмбарго на поставки нефти.

Это очень плохо для России?

Европа откажется от 90% нефти, которую покупает в России. С российской экономикой можно попрощаться? 12 карточек

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