На антивоенных акциях по всей России задержали больше 1700 человек. В Москве возбуждено уголовное дело
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Из-за акций против вторжения в Украину, по последним данным, были задержаны 1734 человека в 53 городах России. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Больше всего задержанных в Москве — по меньшей мере 955 человек. В Петербурге задержали не менее 425 человек, в Краснодаре — 57, Екатеринбурге — 39. В других городах менее чем по 30 задержанных.
В Москве против одной из участниц антивоенной акции возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). Она кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью, сообщило управление СК по Москве.