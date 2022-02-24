На антивоенных акциях по всей России задержали больше 1700 человек. В Москве возбуждено уголовное дело

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Из-за акций против вторжения в Украину, по последним данным, были задержаны 1734 человека в 53 городах России. Об этом сообщает .

Больше всего задержанных в Москве — по меньшей мере 955 человек. В Петербурге задержали не менее 425 человек, в Краснодаре — 57, Екатеринбурге — 39. В других городах менее чем по 30 задержанных.

В Москве против одной из участниц антивоенной акции возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). Она кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью, сообщило управление СК по Москве.

Подробнее об антивоенных акциях — в нашем онлайне

Война Российское вторжение в Украину. Первый день. Онлайн «Медузы»

Подробнее об антивоенных акциях — в нашем онлайне

Война Российское вторжение в Украину. Первый день. Онлайн «Медузы»

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