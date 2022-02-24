Война Российское вторжение в Украину. Первый день. Онлайн «Медузы»

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В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине. Президент заявил, что ее цель — «защита жителей Донбасса», которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По утверждению Путина, в планы России не входит оккупация украинских территорий. Украина сообщила, что погибли не менее 40 украинских военных.

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