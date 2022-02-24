Война Российское вторжение в Украину. Первый день. Онлайн «Медузы»
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В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине. Президент заявил, что ее цель — «защита жителей Донбасса», которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По утверждению Путина, в планы России не входит оккупация украинских территорий. Украина сообщила, что погибли не менее 40 украинских военных.
Главное:
- Зеленский ввел в Украине чрезвычайное положение
- Украина разорвала дипломатические отношения с РФ
- Есть жертвы среди мирных жителей в разных регионах Украины
- Украина полностью закрыла воздушное пространство
- 14 аэропортов на юге России закрыты до 2 марта
- НАТО пообещало, что Россия «заплатит очень высокую экономическую и политическую цену»
- Страны Европы начали приостанавливать выдачу виз россиянам
- В Киеве, Днепре и Черкасской области ввели комендантский час с 22:00 до 7:00
Что происходило с шести утра, когда началась война, и до вечера 24 февраля — читайте здесь.
УНИАН сообщает, что под Харьковом, предположительно, подорвали дамбу. Местных жителей призывают эвакуироваться.
Полицейские проверили редакционное задание корреспондента «Медузы», освещающего события в центре Москвы, и обматерили нашего журналиста.
На Страстном бульваре в Москве, по словам нашего корреспондента, собралось около 700 человек, которые скандируют антивоенные лозунги. Протестующие пошли вниз по бульварам.
Владимир Путин заявил во время общения с бизнесменами, что Россия начала военную операцию в Украине вынуждено. По его словам, России «не оставили шансов». Путин добавил, что Россия остается частью мировой экономики, и допустил, что в отношении России введут рестрикции
Журналист-расследователь и «лицо» Bellingcat Христо Грозев заявил со ссылкой на источники в Украине, что из Пскова в направлении Киева вылетели 18 самолетов Ил-76.
Лидеры стран G7 выступили заявление, в котором осудили вторжение России в Украину и заявили о решительной поддержке Киева.
«Мы осуждаем президента Путина за его последовательный отказ участвовать в дипломатическом процессе для решения вопросов, касающихся европейской безопасности, несмотря на наши неоднократные предложения», — сказано в заявлении, которое цитирует CNN. Лидеры G7 осудили Владимира Путина за войну в Европе: «Он поставил себя не на ту сторону истории».
Напротив памятника Пушкину в Москве собрались около 300-400 человек, сообщает корреспондент «Медузы». Люди кричат «Нет войне!» У здания «Известий» проходят задержания. Полицейские запрещают людям сидеть на лавочках.
Сейм Литвы ввел в стране чрезвычайное положение в связи с вторжением российских войск в Украину. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о чрезвычайном положении.
В Перми из-за антивоенных акций задержали около 50 человек. Об этом ОВД-Инфо сообщила мать одного из задержанных, Григория Вершинина.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный утверждает, что под Черниговом сдались российские разведчики из мотострелковой бригады.
Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза ввести режим бесполетной зоны над Украиной.
В Риге, как и в других городах мира, проходит многочисленная акция протеста возле посольства РФ.
В Москве продолжается антивоенная акция на Пушкинской площади. Вот как полицейские задерживают ее участников
Владимир Сорокин, Борис Акунин, Чулпан Хаматова и другие писатели, драматурги, журналисты и артисты призвали прекратить войну против Украины
Соотечественники! Начавшаяся война России против Украины — это позор. Это наш позор, но, к сожалению, нести ответственность за него придется еще и нашим детям, поколением совсем юных и не родившихся еще россиян. Мы не хотим, чтобы наши дети жили в стране-агрессоре, чтобы они стыдились того, что их армия напала на соседнее независимое государства. Мы призываем всех граждан России сказать нет этой войне.Мы не верим в то, что независимая Украина представляет угрозу России или любому другому государству. Мы не верим в заявления Владимира Путина о том, что украинский народ находится под властью «нацистов» и нуждается в том, чтобы его «освобождали».
Обращение среди прочих подписали Дмитрий Быков, Иван Вырыпаев, Дмитрий Глуховский, Михаил Зыгарь, Владимир Мирзоев, Дмитрий Муратов, Ирина Прохорова, Андрей Хржановский и Илья Хржановский.
Владимир Зеленский заявил на брифинге, что в Донбассе украинские военные «действуют отлично», а самая сложная обстановка сложилась на юге Херсонской области.
О том, как прошли первые 12 часов военного вторжения России в Украину, читайте в нашем предыдущем онлайне. В нем мы подробно рассказывали о событиях, происходивших в Украине, России и мире в этот день.