Война Российское вторжение в Украину. Второй день. Онлайн «Медузы»
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В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине с целью «защиты жителей Донбасса». Россия утверждает, что в ее планы не входит оккупация украинских территорий. Со стороны Украины, по данным ее властей, погибли не менее 137 человек. ООН сообщила о как минимум 25 погибших мирных жителях. «Медуза» продолжает следить за событиями второго дня войны в прямом эфире.
Главное за последние часы
- Минобороны РФ заявило о захвате аэропорта «Гостомель» (он же «Антонов») под Киевом; убиты более 200 украинских военных
- Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров, в Кремле ответили, что готовы к переговорам
- В Киеве ранним утром произошло несколько взрывов, в городе слышны выстрелы
- Финал Лиги чемпионов перенесли из Петербурга в Париж, российский этап «Формулы-1» в Сочи отменен
- Минобороны РФ сообщило, что более 150 украинских военных сдались в плен
- Россия запретила полеты в РФ для самолетов Великобритании
Что происходило с шести утра 24 февраля, когда началась война, и до вечера 24 февраля — читайте здесь, о событиях вечера 24 февраля и первой половины 25 февраля, — читайте здесь.
Сейчас в небе над Польшой очень оживленно
"Дождь" объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Мы вынуждены указывать это по требованию российских властей. Кстати, законы об «иностранных агентах» могут угрожать и лично вам.
Чехия ранее объявила о прекращении выдачи виз россиянам, за исключением имеющих особые основаниях для въезда. Теперь еще и такое.
В Львовской области вводится комендантский час с 22:00 до 7:00 по местному времени (РИА Новости). Комендантский час уже действует, например, в Киеве.
Морское агентство Молдовы сообщило, что 25 февраля в нейтральных водах Черного моря в судно «Миллениал Спирит», шедшее под флагом Молдовы, попал снаряд. На борту возник пожар, уничтоживший спасательные шлюпки. Экипаж, состоящий из россиян, покинул судно в спасательных жилетах. По данным СМИ, госпитализированы 10 человек.
Петиция с призывом остановить войну с Украиной получила более 500 тысяч подписей.
УНИАН публикует призыв к жителям Киева: «Вооруженные силы Украины заходят в Киев для обороны города. МВД обратилась к киевлянам с просьбой не снимать технику!»
The Financial Times сообщает, что Евросоюз собирается заморозить активы Владимира Путина и Сергея Лаврова. Источники издания утверждают, что эти меры включили в пакет санкций, который 25 февраля планируют утвердить главы МИД стран ЕС. При этом санкции против Путина и Лаврова не будут включать визовые ограничения.
Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Российские вузы и правоохранительные органы начали оказывать давление на студентов, которые выступают против войны с Украиной, сообщает Doxa.
Сухопутные войска вооруженных сил Украины утверждают, что число потерь со стороны России превысило одну тысячу человек. В министерстве обороны России ранее говорили, что не понесли никаких потерь.
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» разорвал договор с «Аэрофлотом», против которого действуют санкции Великобритании. Авиакомпания была одним из спонсоров футбольного клуба.
В Киеве снова включили сирены. Мэр города Виталий Кличко заявил, что Киев вступил в фазу обороны, в связи с чем местные власти призвали жителей оставаться дома или в укрытиях. В соцсетях публикуют записи, на которых слышны выстрелы.
Теперь официально: министерство обороны России отрицает, что наносило ракетные удары по жилым кварталам Киева. Ранее неназванный источник российских информагентств утверждал, что украинские военные по ошибке атаковали свой истребитель Су-27.
Минобороны России также сообщает, что российские военные блокировали Киев с западной стороны, а также полностью блокировали Чернигов. Потерь среди российских военных, по заявлению министерства, нет.
Минобороны РФ заявило, что российские военные заняли аэропорт «Гостомель» (он же «Антонов»), расположенный в 25 километрах от Киева. Бои за аэропорт шли вечером 24 февраля и в начале 25 февраля. В атаке, по данным ведомства, участвовали более 200 вертолетов и десантники.
Министерство обороны сообщило, что военные убили более 200 бойцов спецподразделений Украины. При захвате, утверждают российские военные, никто из россиян не пострадал.
«Вечерний Ургант» убрали из программы передач Первого канала после антивоенных заявлений Ивана Урганта, сообщает «Агентство». Шоу не выходило в эфир 22, 23 и 24 февраля. Ожидалось, что программу покажут вечером 25 февраля, но шоу вновь отменили.
Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова сообщила, что Иван Ургант продолжает работать на телеканале, а в предыдущие дни программа не выходила из-за праздников. «Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями», — заявили на Первом канале. Иван Ургант отказался прокомментировать ситуацию «Медузе».
Художественный руководитель московского Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис объявил об уходе с занимаемого поста. «Я тоже ухожу!» — написал он в фейсбуке, не объясняя причин своего решения. Днем ранее директор государственного Центра имени Мейерхольда Елена Ковальская решила покинуть свой пост в знак протеста против военной операции в Украине.
«Почта России» перестала принимать международные денежные переводы в Украину. «Неполученные денежные переводы в Украину, которые отправлены после 21 февраля 2022 года, а также уплаченную комиссию можно вернуть в отделениях „Почты России“ на основании чека и паспорта», — сказано в сообщении организации.
Кроме того, почта временно прекратила прием отправлений в Украину. Уже принятые отправления вернут отправителям.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на митинге в Грозном, что Владимир Зеленский должен извиниться перед Владимиром Путиным.
Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений.
Об этом Кадыров сказал, выступая перед тысячами чеченских бойцов Росгвардии, которые, как сообщали СМИ, собираются отправиться в Украину.
Российский этап автогонок «Формула-1» отменен на фоне войны с Украиной.
Мы продолжаем наш онлайн! О событиях вечера 24 февраля и первой половины 25 февраля, — читайте в нашей предыдущей трансляции.
На этом снимке — обломки самолета, врезавшегося в дом в Киеве в ночь на 25 февраля 2022 года. Предрассветные взрывы в Киеве положили начало второму дню вторжения России в Украину.