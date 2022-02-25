Война Российское вторжение в Украину. Второй день. Онлайн «Медузы»

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В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине с целью «защиты жителей Донбасса». Россия утверждает, что в ее планы не входит оккупация украинских территорий. Со стороны Украины, по данным ее властей, погибли не менее 137 человек. ООН сообщила о как минимум 25 погибших мирных жителях. «Медуза» продолжает следить за событиями второго дня войны в прямом эфире.

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Что происходило с шести утра 24 февраля, когда началась война, и до вечера 24 февраля — читайте здесь, о событиях вечера 24 февраля и первой половины 25 февраля, — читайте здесь.