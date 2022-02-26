Война Российское вторжение в Украину. Начались третьи сутки войны. Онлайн «Медузы»
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В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине с целью «защиты жителей Донбасса». «Медуза» продолжает следить за событиями войны в прямом эфире.
Главное за последние часы
- В Киеве идут бои. Ранее Владимир Зеленский предупреждал, что ночью российские войска пойдут на штурм города
- Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением ее действий в Украине
- ЕС ввел санкции против 98 представителей руководства России. Среди них — Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Владимир Колокольцев. Также под санкции попали десятки компаний банковского, авиастроительного и космического сектора
- США добавили в санкционные списки Путина, Лаврова, Шойгу и главу Генштаба РФ Валерия Герасимова
- Командование ВСУ заявило о сбитом в Киевской области Ил-76 с российскими десантниками. Подтверждений или опровержений этой информации пока нет
- Хакерская группировка Anonymous заявила, что ей удалось получить доступ к базе данных Минобороны РФ. Ведомство это отрицает.
- На антивоенных акциях в России вечером 25 февраля задержали боле 500 человек
Что происходило с шести утра 24 февраля, когда началась война, и до вечера 24 февраля — читайте здесь, о событиях вечера 24 февраля и первой половины 25 февраля, — здесь. Вторая половина 25 февраля — здесь.
«Украинская правда»: выстрелы слышны в центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого.
В Харькове объявлена воздушная тревога.
Мэр города Васильков сообщила о высадке десанта
Сейчас на улице Декабристов[, где расположена авиабаза,] действительно очень горячо. Это центральная улица нашего города. Постоянно идут обстрелы ракетами. Высадилось во всей общине на полях много десанта, который сейчас ведет упорные бои с бойцами нашей 40-й бригады.
Агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки Maxar сообщило, что более 90 вертолетов и сухопутные войска находятся у белорусского города Хойники недалеко от границы с Украиной.
Помимо Киева, бои сейчас идут в городе Васильков, расположенном в 20 километрах к юго-западу от столицы.
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев требует прекратить войну
В Киеве сейчас так.