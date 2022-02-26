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Война Российское вторжение в Украину. Начались третьи сутки войны. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине с целью «защиты жителей Донбасса». «Медуза» продолжает следить за событиями войны в прямом эфире.

Главное за последние часы

  • В Киеве идут бои. Ранее Владимир Зеленский предупреждал, что ночью российские войска пойдут на штурм города
  • Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением ее действий в Украине
  • ЕС ввел санкции против 98 представителей руководства России. Среди них — Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Владимир Колокольцев. Также под санкции попали десятки компаний банковского, авиастроительного и космического сектора
  • США добавили в санкционные списки Путина, Лаврова, Шойгу и главу Генштаба РФ Валерия Герасимова
  • Командование ВСУ заявило о сбитом в Киевской области Ил-76 с российскими десантниками. Подтверждений или опровержений этой информации пока нет
  • Хакерская группировка Anonymous заявила, что ей удалось получить доступ к базе данных Минобороны РФ. Ведомство это отрицает.
  • На антивоенных акциях в России вечером 25 февраля задержали боле 500 человек

Что происходило с шести утра 24 февраля, когда началась война, и до вечера 24 февраля — читайте здесь, о событиях вечера 24 февраля и первой половины 25 февраля, — здесь. Вторая половина 25 февраля — здесь.

«Украинская правда»: выстрелы слышны в центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого.

В Харькове объявлена воздушная тревога.

Мэр города Васильков сообщила о высадке десанта

Сейчас на улице Декабристов[, где расположена авиабаза,] действительно очень горячо. Это центральная улица нашего города. Постоянно идут обстрелы ракетами. Высадилось во всей общине на полях много десанта, который сейчас ведет упорные бои с бойцами нашей 40-й бригады.

Агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки Maxar сообщило, что более 90 вертолетов и сухопутные войска находятся у белорусского города Хойники недалеко от границы с Украиной.

Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA
Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA
Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Помимо Киева, бои сейчас идут в городе Васильков, расположенном в 20 километрах к юго-западу от столицы.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев требует прекратить войну

В Киеве сейчас так.

Глеб Гаранич / Reuters / Scanpix / LETA

Привет, мы продолжаем наш онлайн.

Предыдущая трансляция, в которой отражены события второй половины 25 февраля находится здесь.

О происходившем в первые часы войны читайте здесь, о событиях вечера 24 февраля и первой половины 25 февраля, — здесь.