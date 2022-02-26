Война Российское вторжение в Украину. Начались третьи сутки войны. Онлайн «Медузы»

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В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине с целью «защиты жителей Донбасса». «Медуза» продолжает следить за событиями войны в прямом эфире.

Главное за последние часы

В Киеве идут бои. Ранее Владимир Зеленский предупреждал, что ночью российские войска пойдут на штурм города

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением ее действий в Украине

ЕС ввел санкции против 98 представителей руководства России. Среди них — Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Владимир Колокольцев. Также под санкции попали десятки компаний банковского, авиастроительного и космического сектора

США добавили в санкционные списки Путина, Лаврова, Шойгу и главу Генштаба РФ Валерия Герасимова

Командование ВСУ заявило о сбитом в Киевской области Ил-76 с российскими десантниками. Подтверждений или опровержений этой информации пока нет

Хакерская группировка Anonymous заявила, что ей удалось получить доступ к базе данных Минобороны РФ. Ведомство это отрицает.

На антивоенных акциях в России вечером 25 февраля задержали боле 500 человек

Что происходило с шести утра 24 февраля, когда началась война, и до вечера 24 февраля — читайте здесь, о событиях вечера 24 февраля и первой половины 25 февраля, — здесь. Вторая половина 25 февраля — здесь.