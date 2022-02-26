Война Российское вторжение в Украину. Третий день. Онлайн «Медузы»
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В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине с целью «защиты жителей Донбасса». «Медуза» продолжает следить за событиями войны в прямом эфире.
Главное за последние часы:
- Украинское шоу «Орел и решка» перестанут показывать на телеканале «Пятница»
- Сборные Польши и Швеции по футболу отказались играть с Россией в стыковых матчах к чемпионату мира
- Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Румынии, Болгарии, Польши и Чехии
- Словения, Румыния, Литва, Латвия и Эстония закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Ранее об этом же заявили Чехия, Польша и Болгария. AirBaltic приостановит полеты в Россию до 26 марта
- Более 150 тысяч украинских беженцев, по данным ООН, покинули Украину, около половины уехали в Польшу
- По данным властей Украины, Россию собираются отключить от международной межбанковской системы SWIFT
- Зеленский заявил, что Турция запретила проход российских боевых кораблей через Черноморские проливы. Турция это не подтверждала
- Комендантский час в Киеве расширили — с 26 по 28 февраля он действует с 17:00 до 8:00
- В офисе Зеленского заявили о гибели 3500 российских военных. Россия данные о погибших не раскрывает
- В Минздраве Украины сообщили о гибели 198 гражданских
- Утром в Киеве ракета попала в жилой многоэтажный дом, есть пострадавшие. Минобороны РФ заявило, что не атакует жилые кварталы
- «Роскосмос» приостановил запуски ракет «Союз» с космодрома Куру в ответ на санкции ЕС
Что происходило с шести утра 24 февраля, когда началась война, и до вечера 24 февраля — читайте здесь, о событиях вечера 24 февраля и первой половины 25 февраля, — здесь. Вторая половина 25 февраля — здесь. День 26 февраля — здесь.
Еще немного футбола. «Манчестер Сити» и «Эвертон» в Английской премьер-лиге тоже вышли на матч с флагами в поддержку Украины
Перед субботним матчем Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Баварией» объявили минуту молчания. В этот момент на экране транслировали лозунг «Путин, остановись».
В Москве у посольства Украины задержан журналист РБК Тимофей Дзядко, брат главреда «Дождя» Тихона Дзядко, протестовавший против войны в Украине.
Тем временем министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию для родственников российских солдат
Министерство обороны РФ не отчитывается о пленных и погибших российских солдатах в Украине, называя свидетельства украинской стороны фейками. Журналисты «Би-би-си» и «Агентства» подтвердили сведения о некоторых убитых и взятых в плен.
Задержания в Москве на Пушкинской площади. Вечер 26 февраля
По данным правозащитников, за день в России на антивоенных акциях задержали более 300 человек, половину из них — в Москве.
Как развивались события в Украине в первые дни российского вторжения. Видео «Медузы»
Информацию о происходящем, поступающую с обеих сторон, невозможно верифицировать. Тем не менее, мы постарались воссоздать картину происходившего 24-25 февраля по открытым источникам
Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что президенты Турции и Азербайджана предложили организовать переговоры Москвы и Киева. По словам президента Украины, также все страны Европы согласовали отключение России от SWIFT.
Российские кинематографисты против войны — новый выпуск «Радио Долин» целиком посвящен событиям в Украине.
Офис Зеленского провел очередной брифинг для прессы. Главное из него в нашем материале.
Вот что, например, касается переговоров Москвы и Киева.
- Украина начала готовить свою переговорную позицию: прекращение огня, перемирие. 25 февраля российская сторона выдвинула ряд «неприемлемых» для Украины ультимативных требований. После этого переговоры были приостановлены — не сами переговоры, а обсуждение того, где и в каком составе они должны проходить, то есть формирование первого раунда переговорного пакета. Это обсуждение завершилось на этапе формирования переговорных групп. Инициатором приостановки обсуждения состава делегаций была Россия.
Кстати, одним из задержанных на прошлых акциях в Петербурге был солист группы Shortparis Николай Комягин. Сегодня его оштрафовали на 10 тысяч рублей — за участие в акции, создавшей помехи транспортной или социальной инфраструктуре.
В России продолжаются антивоенные протесты. В Петербурге у Гостиного двора полиция вновь задерживает граждан
Источник CNN в администрации президента США сообщает, что на Москву могут быть наложены дополнительные санкции в случае «падения Киева». Также США и ЕС рассматривают возможность отключения от SWIFT отдельных российских банков и компаний, а не всей страны.
Мы продолжаем нашу онлайн-трансляцию о событиях в Украине.
Что происходило весь день 26 февраля — можно почитать здесь.
О первых часах войны читайте тут, о событиях вечера 24 февраля и первой половины 25 февраля — тут, о второй половине 25 февраля — тут.