Война Российское вторжение в Украину. Третий день. Онлайн «Медузы»

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Российское вторжение в Украину. Третий день. Онлайн «Медузы»

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В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине с целью «защиты жителей Донбасса». «Медуза» продолжает следить за событиями войны в прямом эфире.

Главное за последние часы:

Украинское шоу «Орел и решка» перестанут показывать на телеканале «Пятница»

Сборные Польши и Швеции по футболу отказались играть с Россией в стыковых матчах к чемпионату мира

Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Румынии, Болгарии, Польши и Чехии

Словения, Румыния, Литва, Латвия и Эстония закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Ранее об этом же заявили Чехия, Польша и Болгария. AirBaltic приостановит полеты в Россию до 26 марта

Более 150 тысяч украинских беженцев, по данным ООН, покинули Украину, около половины уехали в Польшу

По данным властей Украины, Россию собираются отключить от международной межбанковской системы SWIFT

Зеленский заявил, что Турция запретила проход российских боевых кораблей через Черноморские проливы. Турция это не подтверждала

Комендантский час в Киеве расширили — с 26 по 28 февраля он действует с 17:00 до 8:00

В офисе Зеленского заявили о гибели 3500 российских военных. Россия данные о погибших не раскрывает

В Минздраве Украины сообщили о гибели 198 гражданских

Утром в Киеве ракета попала в жилой многоэтажный дом, есть пострадавшие. Минобороны РФ заявило, что не атакует жилые кварталы

«Роскосмос» приостановил запуски ракет «Союз» с космодрома Куру в ответ на санкции ЕС

Что происходило с шести утра 24 февраля, когда началась война, и до вечера 24 февраля — читайте здесь, о событиях вечера 24 февраля и первой половины 25 февраля, — здесь. Вторая половина 25 февраля — здесь. День 26 февраля — здесь.