Война Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе. Онлайн «Медузы»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент заявил, что цель операции — защита людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Путин подчеркнул, что в планы России не входит оккупации украинских территорий и назвал операцию «самозащитой от создаваемых угроз».
Заявление Джо Байдена в связи с началом войны в Донбассе
Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российской армии. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение. США, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу.
Звуки взрывов в Мариуполе
Жуляны, один из аэропортов Киева, объявил о приостановке всех рейсов.
Путин в своей речи заявил, что принял решение об операции в соответствии со статьей 51 часть 7 устава ООН. Это статья о праве на самооборону.
Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности. Меры, принятые Членами Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.
Также УНИАН и CNN сообщают о взрывах в Киеве.
По словам Путина, Россия «не может мириться» с тем, что от Украины «исходит угроза». При этом он заявил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. В нем он заявил о начале военной операции в Донбассе.