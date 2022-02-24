«Почта России» остановила прием посылок в Украину

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«Почта России» временно приостанавливает прием отправлений в Украину и рассматривает варианты транзитной доставки через другие страны. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе компании.

«Из-за того, что авиасообщение в ряде городов на юге России остановлено, мы перестраиваем маршруты доставки почты и меняем авиадоставку в эти и из этих городов на доставку наземным транспортом», — заявили в «Почте России»,

В компании также предупредили, что сроки доставки отправлений могут быть увеличены из-за возможных сбоев в международном авиасообщении. В пресс-службе отметили, что логистические центры и сервисы «Почты России» работают в штатном режиме.

Росавиация приостановила работу нескольких аэропортов в России до 2 марта после того, как Россия начала «специальную военную операцию» в Донбассе. Среди них аэропорты Ростова-на-Дону (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, Волгограда, Астрахани и Липецка.

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