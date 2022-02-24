Путин отправил войска в Украину. Что произошло в первые часы военной операции. Главное

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Последствия взрыва в Киеве, 24 февраля 2022 года Mikhail Palinchak / EPA / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Обращение главы государства к россиянам показали в эфире телеканалов 24 февраля около 6 утра по московскому времени. Целью спецоперации Путин назвал защиту жителей Донбасса, которые восемь лет «подвергаются геноциду». Также он сослался на необходимость «самозащиты» России от «украинских неонацистов». Президент сказал, что Кремль будет «стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», но добавил, что Москва не планирует оккупировать украинские территории.

Двумя днями ранее Кремль объявил о признании суверенитета самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины. С ними были подписаны договоры о дружбе, которые предполагают военное сотрудничество и помощь в охране границ со стороны России. Затем Совет Федерации дал специальное разрешение президенту на ввод войск в ДНР и ЛНР.

Украинские города подверглись обстрелам сразу после обращения Путина. В МВД Украины заявили, что ракетные удары были нанесены, в частности, по Киеву, Харькову, Одессе, Днепру и Мариуполю. Минобороны РФ сообщило, что применяет «высокоточные средства поражения» и «выводит из строя» военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии. В ведомстве утверждают, что эти действия не угрожают гражданскому населению Украины. Чуть позже Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинских авиабаз. Пограничная служба Украины заявила, что российские военные при поддержке Беларуси атаковали госграницу в пяти областях страны - Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской, — а также со стороны Крыма. В ходе боевых действий сбиты «пять самолетов и вертолет агрессоров», а также уничтожены четыре танка под Харьковом, утверждает Генштаб Украины. Российские военные это отрицают.

МВД Украины сообщило о первых погибших и раненых. В Одесской области в результате обстрела погибли шесть человек, семь получили ранения. Еще 19 числятся пропавшими без вести. В Мариуполе погиб один человек, двое получили ранения. В Николаевской области ранен один человек, в Херсонской области погиб 17-летний подросток.

Вооруженные силы ДНР и ЛНР вслед за российскими войсками начали наступление по линии соприкосновения в Донбассе. Руководство самопровозглашенных республик заявило, что намерено восстановить собственный суверенитет в административных границах Донецкой и Луганской областей (в настоящее время большую часть этих областей контролирует Киев). В ДНР объявили, что уже взяли под свой контроль населенные пункты Викторовка и Богдановка, ЛНР отчиталась о захвате станицы Луганская и поселка Счастье. В Генштабе Украины опровергают, что Счастье перешло под контроль Луганска.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Он призвал сограждан не поддаваться панике, оставаться дома и делать все необходимое для поддержки военных. «Без паники, мы сильные, мы всех победим», — сказал глава государства. Также он призвал мировых лидеров создать «антипутинскую коалицию», ввести немедленные санкции против России и оказать финансовую поддержку Украине.

Воздушное пространство Украины полностью закрыли после начала российского вторжения. Росавиация сообщила о приостановке работы 14 аэропортов на юге России.

На российском фондовом рынке произошел обвал. Мосбиржа приостанавливала торги из-за утреннего падения индекса более чем на 11%. Курс евро превышал 100 рублей, а курс доллара приблизился к 90 рублям. Центробанк объявил, что для стабилизации ситуации начнет интервенции на валютном рынке. После возобновления торгов индекс Мосбиржи продолжил падение, рухнув более чем на 40%. Нацбанк Украины ограничил снятие наличных и остановил работу валютного рынка.

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