Путин обратился к россиянам. Он объяснил, почему Россия признала ДНР и ЛНР Президент говорил около часа. Пересказываем его речь в одном абзаце

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Чтобы объяснить наши мотивы, сначала несколько слов об истории. Современная Украина была создана большевиками, Донбасс буквально втиснули в ее состав. Эту страну можно назвать Украиной имени Ленина, он ее архитектор. После распада СССР Россия дружила с Украиной и помогала ей — но в Киеве решили строить государственность, отрицая все, что нас объединяет. На этом фоне там развилась русофобия и неонацизм. Людям не нравилась коррупция, и радикалы оседлали протест — и довели его до госпереворота. Прошло восемь лет. В стране — кризис, люди уезжают, у тех кто остается — нет денег, все наследство СССР и Российской империи промотали. Украина под внешним управлением и готовится к боевым действиям с Россией, хочет силой вернуть Крым. Западное оружие идет непрерывным потоком, натовские центры развернуты по всей Украине, в городах, которые еще Суворов освобождал. Нам говорят: Украина не вступит в НАТО завтра. Но все равно очевидно, что это дело времени. Уровень военных угроз для России повысится, ракеты до Москвы будут лететь четыре-пять минут. Цель НАТО — сдержать развитие России. А Киев не заинтересован в мире в Донбассе, наоборот, хочет блицкриг, как семь лет назад. Геноциду подвергаются почти четыре миллиона человек, которые не поддержали госпереворот. Поэтому я решил признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР. Уверен, меня поддержат граждане России и все патриотические силы страны.

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Фото на обложке: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / Reuters / Scanpix / LETA