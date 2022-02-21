Путин признал ДНР и ЛНР. Члены Совбеза России полтора часа в один голос убеждали его сделать это Кратчайший пересказ (по ролям!)
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Обновление. Вскоре после заседания Совета безопасности Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР.
Дмитрий Козак. Ни Украине, ни ее союзникам Донбасс не нужен ни в каком виде. Диалог о будущем ДНР и ЛНР в составе Украины должен был начаться еще в 2015 году, но не начат до сих пор. Киев напрямую разговаривать не хочет, а если Россия делает шаги — начинается истерика о вмешательстве во внутренние дела. Украинские власти никогда не будут выполнять Минские соглашения. Они не хотят возвращать Донбасс.
Владимир Путин. Давайте обсудим вопрос о признании. Мы понимаем ситуацию, видим шантаж и угрозы Запада.
Дмитрий Медведев. Эти территории Украине не нужны, это разменная карта в торговле за статус. То же самое было в 2008 году в Грузии. Сейчас нам будет одновременно и сложнее, так как вопрос гораздо масштабнее, и проще — тогда мы не знали, какая будет реакция, а сейчас знаем. И знаем, как противостоять давлению и санкциям. Если ситуация продолжит так развиваться, то единственным выходом остается признание. Я знаю, что это поддержало бы подавляющее число россиян.
Путин. Я специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал. Хочу услышать ваше мнение с чистого листа.
Вячеслав Володин. Ситуация не меняется уже восемь лет. Киев саботирует все взятые на себя обязательства. Мы просим рассмотреть обращение Думы и признать республики.
Валентина Матвиенко. Семь лет — реальный геноцид, блокада, невыплаты пособий, обстрелы. Донецк и Луганск стали жертвами антирусского проекта. Что Россия сделала плохого Украине за 30 лет? Нас называют агрессором, но мы ведь им газ продаем. Пора принимать решение.
Николай Патрушев. Народ натерпелся, больше мучать их нельзя. Это один из локальных конфликтов, который организовали США. Можно попробовать сказать Байдену: если вы прекратите бойню, мы продолжим диалог. Но он не согласится. Поэтому нужно признание.
Михаил Мишустин. Мы давно ведем подготовку, хорошо проработали риски. Мы поддерживаем признание, экономически мы готовы к последствиям.
Сергей Нарышкин. Мы откликнулись восемь лет назад на просьбу жителей Крыма, сейчас мы должны поступить так же. Я поддерживаю предложение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России. Ой, то есть о признании независимости.
Владимир Колокольцев. В честную игру можно играть только с честными партнерами. О чем говорить с теми, кто разбомбил Ирак? Однозначно необходимо признавать республики — причем прямо от Мариуполя и до исторических границ.
Игорь Щеголев. На Украине уже президент сменился, уже предыдущего судят за Минские соглашения. Нацисты угрожают жителям Донбасса казнями. Мы должны признать независимость.
Сергей Лавров. Всем этим руководит Запад, украинские власти только исполняют. И в Киеве, и в Косове идет геноцид. Это атака на славян, на православных. Признанием мы пошлем сильный сигнал русскому миру. Я не вижу другого пути. Дать два-три дня Западу, чтобы он одумался? Он не изменит позицию.
Сергей Шойгу. Уже восемь лет люди живут в подвалах. Накачка Украины вооружением продолжается — понятно, что никто не собирается решать вопрос мирным путем. Нам не оставили выбора, однозначно надо признавать.
Александр Бортников. Уже несколько лет жители Донбасса просят Россию о защите. Необходимо реализовать их право и защитить их.
Виктор Золотов. У нас нет границы с Украиной, у нас есть граница с американцами — это они настоящие хозяева этой страны. А нам нужно защищать свою.
Путин. Всем спасибо, я подумаю.
Это приблизительный пересказ заседания Совета безопасности РФ. Приведенные заявления спикеров значительно сокращены и отредактированы с сохранением их фактического смысла. Полностью заседание можно посмотреть здесь.
Фото на обложке: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / Scanpix / LETA