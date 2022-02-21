Путин признал ДНР и ЛНР. Члены Совбеза России полтора часа в один голос убеждали его сделать это Кратчайший пересказ (по ролям!)

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Обновление. Вскоре после заседания Совета безопасности Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР.

. Ни Украине, ни ее союзникам Донбасс не нужен ни в каком виде. Диалог о будущем ДНР и ЛНР в составе Украины должен был начаться еще в 2015 году, но не начат до сих пор. Киев напрямую разговаривать не хочет, а если Россия делает шаги — начинается истерика о вмешательстве во внутренние дела. Украинские власти никогда не будут выполнять Минские соглашения. Они не хотят возвращать Донбасс.

Владимир Путин. Давайте обсудим вопрос о признании. Мы понимаем ситуацию, видим шантаж и угрозы Запада.

. Эти территории Украине не нужны, это разменная карта в торговле за статус. То же самое было в 2008 году в Грузии. Сейчас нам будет одновременно и сложнее, так как вопрос гораздо масштабнее, и проще — тогда мы не знали, какая будет реакция, а сейчас знаем. И знаем, как противостоять давлению и санкциям. Если ситуация продолжит так развиваться, то единственным выходом остается признание. Я знаю, что это поддержало бы подавляющее число россиян.

Путин. Я специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал. Хочу услышать ваше мнение с чистого листа.

Вячеслав Володин. Ситуация не меняется уже восемь лет. Киев саботирует все взятые на себя обязательства. Мы просим рассмотреть обращение Думы и признать республики.

Валентина Матвиенко. Семь лет — реальный геноцид, блокада, невыплаты пособий, обстрелы. Донецк и Луганск стали жертвами антирусского проекта. Что Россия сделала плохого Украине за 30 лет? Нас называют агрессором, но мы ведь им газ продаем. Пора принимать решение.

. Народ натерпелся, больше мучать их нельзя. Это один из локальных конфликтов, который организовали США. Можно попробовать сказать Байдену: если вы прекратите бойню, мы продолжим диалог. Но он не согласится. Поэтому нужно признание.

Михаил Мишустин. Мы давно ведем подготовку, хорошо проработали риски. Мы поддерживаем признание, экономически мы готовы к последствиям.

. Мы откликнулись восемь лет назад на просьбу жителей Крыма, сейчас мы должны поступить так же. Я поддерживаю предложение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России. Ой, то есть о признании независимости.

. В честную игру можно играть только с честными партнерами. О чем говорить с теми, кто разбомбил Ирак? Однозначно необходимо признавать республики — причем прямо от Мариуполя и до исторических границ.

. На Украине уже президент сменился, уже предыдущего судят за Минские соглашения. Нацисты угрожают жителям Донбасса казнями. Мы должны признать независимость.

Сергей Лавров. Всем этим руководит Запад, украинские власти только исполняют. И в Киеве, и в Косове идет геноцид. Это атака на славян, на православных. Признанием мы пошлем сильный сигнал русскому миру. Я не вижу другого пути. Дать два-три дня Западу, чтобы он одумался? Он не изменит позицию.

Сергей Шойгу. Уже восемь лет люди живут в подвалах. Накачка Украины вооружением продолжается — понятно, что никто не собирается решать вопрос мирным путем. Нам не оставили выбора, однозначно надо признавать.

. Уже несколько лет жители Донбасса просят Россию о защите. Необходимо реализовать их право и защитить их.

. У нас нет границы с Украиной, у нас есть граница с американцами — это они настоящие хозяева этой страны. А нам нужно защищать свою.

Путин. Всем спасибо, я подумаю.

Это приблизительный пересказ заседания Совета безопасности РФ. Приведенные заявления спикеров значительно сокращены и отредактированы с сохранением их фактического смысла. Полностью заседание можно посмотреть здесь.

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Фото на обложке: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / Scanpix / LETA