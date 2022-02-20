Как развивалась ситуация вокруг Донбасса 20 февраля. Максимально коротко ЛНР заявляет о гибели мирных жителей после «украинской атаки», эвакуация в Россию продолжается
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В ночь на 20 февраля на линии соприкосновения регулярно взрывались снаряды, но к утру взрывы практически прекратились. ЛНР заявила о двух погибших в результате «украинской атаки» мирных жителях; после якобы начавшегося боя «противник понес потери и отступил». Украина о наступлении и о потерях среди своих военных не сообщала, никаких независимых подтверждений инцидента тоже не было. Однако российский СК (казалось бы, причем тут вообще российский СК?) возбудил сразу два уголовных дела по прямому поручению Бастрыкина. Белоруссия объявила, что совместные с Россией учения недалеко от украинских границ будут продлены. В ЕС сказали, что не видят шагов России по деэскалации и что не будут «вечно предлагать оливковую ветвь» Москве. Борис Джонсон назвал вторжение неизбежным и предупредил о «крупнейшей войне в Европе с 1945 года». Эвакуация из Донбасса продолжилась: границу с Россией уже пересекли 53 тысячи человек. В Воронежской области ввели режим ЧС, в Рязанской — режим повышенной готовности. Макрон поговорил по телефону сначала с Путиным, а потом с Зеленским — все они сошлись на необходимости прекращения огня.
Фото на обложке: Анатолий Степанов / AFP / Scanpix / LETA