Зеленский призвал создать «антипутинскую коалицию»

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с видеообращением. Он заявил, что будет публиковать подобные ролики каждый час и сообщать актуальную и достоверную информацию.

«Важно получать правду из официальных источников. Сегодня Россия начала вторжение в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить мое государство. Он хочет уничтожить наше государство и все то, что мы строили и ради чего живем», — сказал президент.

Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике: «Обращаюсь к каждому украинцу, который сейчас находится на нашей земле. Не поддаемся панике, делаем все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины».

Он также рассказал, что провел переговоры с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Создать антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финансовая поддержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру», — говорится в твиттере Зеленского.

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