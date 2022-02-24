Минобороны РФ объявило, что «выводит из строя военную инфраструктуру Украины»
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Министерство обороны РФ не наносит никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Об этом РИА Новости заявили в ведомстве.
Российские военные утверждают, что в настоящее время высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.
Гражданскому населению Украины ничего не угрожает, добавили в ведомстве.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». В обращении к россиянам президент сказал, что Кремль будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, но в его планы не входит оккупация украинских территорий.