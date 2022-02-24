Путин объявил войну Вот что он сказал в обращении к россиянам

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Республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о начале специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. НАТО поддерживает украинских неонацистов, которые никогда не простят крымчанам их выбор и полезут в Крым. Наши действия — самозащита от угроз. В планы России не входит оккупация украинских территорий, мы никому ничего не навязываем силой. В основе нашей политики — свобода. Обращусь к военнослужащим Украины: отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацизмом, чтобы сегодня служить антинародной хунте. Сложите оружие и сможете беспрепятственно вернуться домой. Вся ответственность за кровопролитие будет лежать на киевском режиме. Мы готовы ко всему. Для всех со стороны, кто попытается помешать: ответ России приведет к таким последствиям, с которыми вы никогда не сталкивались. В основе политики империи лжи лежит грубая сила, а мы знаем, что настоящая сила в справедливости и правде, которая на нашей стороне. Безопасность родины будет надежно гарантирована.

Это приблизительный пересказ обращения Владимира Путина, с которым он выступил в эфире телеканала «Россия 24».

Что происходит прямо сейчас

Война Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе. Онлайн «Медузы»

Что происходит прямо сейчас

Война Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе. Онлайн «Медузы»