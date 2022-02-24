ДНР и ЛНР начали наступление на позиции украинских войск в Донбассе

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Подразделения народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики начали штурм города Счастье, который находится примерно в 30 километрах от Луганска и контролируется Киевом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.

В свою очередь силы Донецкой народной республики наносят удары по позициям украинской армии по всей линии соприкосновения, заявил агентству представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения используя все доступные им средства поражения», — сказал он.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты от геноцида» жителей региона и «самозащиты от угроз украинских неонацистов».

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в Киеве, Харькове и Днепре были нанесены ракетные удары по объектам военной инфраструктуры.

Минобороны РФ сообщило, что высокоточными средствами поражения выводит из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии.

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