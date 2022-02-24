Минобороны РФ объявило об уничтожении украинских авиабаз
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Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя, заявили в Минобороны РФ.
Кроме того, подавлены средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, утверждают в ведомстве.
Украинские погранслужбы «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают», добавили в Минобороны.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». В обращении к россиянам президент сказал, что Кремль будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, но в его планы не входит оккупация украинских территорий.
Утром 24 февраля в МВД Украины сообщили о ракетных ударах по городам страны: Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, Мариуполю. В Минобороны ответили, что выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии. Погранслужба Украины сообщает, что Россия при поддержке Беларуси атакует пять областей: Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую.