ЛНР объявила о захвате станицы Луганская и поселка Счастье

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Военные самопровозглашенной Луганской народной республики взяли под свой контроль поселок Счастье и станицу Луганская, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника главы МВД республики Виталия Киселева.

Эти населенные пункты находятся на территории Луганской области, которую контролирует Киев.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе, мотивировав это необходимостью защитить местных жителей от «геноцида». Путин выступил с обращением к россиянам, в котором пообещал стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Он добавил, что в планы Кремля не входит оккупация украинских территорий.

Утром 24 февраля Минобороны РФ объявило, что «высокоточными средствами поражения» выводит из строя военную инфраструктуру украинской армии. Военные самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали удары по позициям украинской армии на линии соприкосновения.

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