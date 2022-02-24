Рынок акций на Мосбирже обвалился на 11%. Курс евро вырос до 95 рублей

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Индекс Мосбиржи обвалился более чем на 11% на открытии утренних торгов 24 февраля на фоне начала военной операции России в Донбассе.

Курс евро вырос до 95 рублей, доллар — до 84 рублей.

Обновлено. Около 8:00 Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на всех рынках.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». В обращении к россиянам президент сказал, что Кремль будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, но в его планы не входит оккупация украинских территорий. В МВД Украины сообщили, что Россия нанесла ракетные удары по военным объектам в Киеве, Харькове и Днепре.

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