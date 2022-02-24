Украинский Генштаб заявил, что сбиты «пять самолетов и вертолет агрессоров». Минобороны России отрицает потери

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Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в ходе боевых действий сбиты «пять самолетов и вертолет агрессоров».

«Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения в своих позициях. Противник несет потери. Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников», — говорится в фейсбуке ведомства.

Минобороны РФ информацию о потерях не подтверждает. Оно отдельно опровергло ранее появившиеся сообщения о том, что украинские ПВО сбили российский самолет. Сообщения об этом не соответствуют действительности, заявили в ведомстве. Министерство также утверждает, что украинские силы ПВО «подавлены», военная инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, а украинские пограничники не оказывают сопротивления российским подразделениям.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что высокоточными средствами поражения выводит из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Украины.

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