МВД Украины сообщило о погибших в Мариуполе, Одесской и Херсонской областях

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Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко со ссылкой на данные полиции сообщил о раненых и погибших в результате обстрелов в Одесской и Сумской областях, а также в Мариуполе.

По его словам, в Конотопском районе Сумской области под обстрел попал автомобиль, из-за чего пострадала женщина с ребенком. В войсковой части Подольска Одесской области погибли шесть человек, семь ранены, 19 — пропали без вести.

В Мариуполе в результате обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения. В Николаевской области во время обстрела военного аэродрома ранен один человек, а в Семихатках Херсонской области погиб 17-летний подросток.

«Интерфакс — Украина» со ссылкой на данные МВД страны сообщает о гибели пограничника в районе населенного пункта Преображенка Херсонской области.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». В обращении к россиянам он сказал, что Кремль будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины, но в его планы не входит оккупация украинских территорий.

Утром 24 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о ракетных ударах по Киеву, Харькову и Днепру. В Минобороны России заявили, что выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии, но не наносят удары по городам. Позднее российское ведомство отчиталось об уничтожении украинских авиабаз и «подавлении» ПВО Украины.

Погранслужба Украины сообщила, что Россия при поддержке Беларуси атакует пять областей — Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую.

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