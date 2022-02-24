Пограничная служба Украины: Россия атакует пять областей при поддержке Беларуси

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Россия атакует государственную границу Украины в пяти областях страны - Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской. Об этом сообщает пограничная служба Украины.

Нападение проводится с применением артиллерии, тяжелой техники и огнестрельного оружия, а также при поддержке вооруженных сил Беларуси, добавили в ведомстве. Кроме того, атака ведется со стороны Крыма, утверждают пограничники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». В обращении к россиянам президент сказал, что Кремль будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, но в его планы не входит оккупация украинских территорий.

Утром в соцсетях появились свидетельства о ракетных ударах по украинским городам: Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, Мариуполю. В Минобороны РФ заявили, что «высокоточными средствами поражения» выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии. Военные самопровозглашенных ДНР и ЛНР, о признании суверенитета которых объявил Кремль, начали удары по позициям украинской армии на линии соприкосновения.

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