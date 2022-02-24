«Без паники, мы сильные, мы всех победим». Зеленский объявил военное положение в Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения по всей территории страны из-за начала российской спецоперации в Донбассе. Обращение Зеленского опубликовано в соцсетях главы государства.
Утром Путин объявил о ведении специальной военной операции на Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение по всей территории Украины.
Сегодня от вас нужно — покой, по возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, кабинет министров. Скоро я снова выйду на связь.
Без паники, мы сильные, мы всех победим, потому что мы — это Украина. Слава Украине.