Минобороны Украины сообщило о российской диверсионно-разведывательной группе в Киеве

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На севере Киева в районе Оболонь обнаружена российская диверсионно-разведывательная группа, сообщает Минобороны Украины.

В ведомстве попросили граждан быть осторожными, не покидать свои дома и сообщать о передвижениях российских военных.

По свидетельствам очевидцев, в районе слышна стрельба, а во дворах замечена российская военная техника.

Ранее представители украинских силовых ведомств сообщали, что российские войска на второй день вторжения в Украину намерены прорваться танковыми колоннами к Киеву.

24 февраля Владимир Путин объявил о «специальной военной операции» в Донбассе. Ее целью заявлены «защита местных жителей от геноцида», а также «демилитаризация и денацификация Украины». За сутки многие украинские города подверглись ракетным обстрелам. Сообщалось о жертвах и раненых. Минобороны РФ утверждает, что точечно выводит из строя военные объекты украинской армии, не угрожая мирному населению.

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