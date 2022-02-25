Минобороны Украины: колонна российских военных грузовиков движется к центру Киева
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Российские войска движутся по Украине в сторону Киева, сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков», — написала она в фейсбуке.
«Самый тяжелый день будет сегодня. План врага — прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву», — заявил в свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко.
По данным «УНИАН», утром 25 февраля колонна российских танков и техники проследовала от поселка Иванково в направлении Киева (это около 80 километров от города). Ранее сообщалось, что возле поселка взорвали мост, чтобы остановить российскую бронетехнику.
В Вышгороде под Киевом утром в пятницу слышны звуки артиллерийской канонады. Также сообщалось о перемещениях российской военной техники в Сумской области.
Утром в Киеве вновь сработали сигналы тревоги, жителей попросили немедленно отправиться в укрытие.
Минобороны РФ пока никак не комментировало текущую ситуацию в Украине.