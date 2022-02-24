«В идеале нужно нейтрализовать военный потенциал и зачистить Украину от нацистов» Песков ответил на вопросы о целях и сроках войны с Украиной

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Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Коммерсант FM»: Не могли бы вы назвать конечные цели и сроки «специальной операции»?

Дмитрий Песков: Цели были сказаны президентом — демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то, и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа. Сроки определяются результативностью и целесообразностью. Будут, естественно, определяться верховным главнокомандующим.

«Коммерсант FM»: Я скорее имел в виду границы, до которых российские войска планируют дойти, поддерживая силы ДНР и ЛНР.

Дмитрий Песков: Я не могу давать вам какую-то информацию по военной, технологической и иной составляющей этой операции. Все-таки в данном случае пальма первенства и единственным первоисточником здесь должны быть наши военные, наше оборонное ведомство.

Bloomberg: Как понимают в Кремле формулировку о денацификации? Является ли это необходимостью сменить правительство в Киеве?

Дмитрий Песков: Ну в идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов.От пронацистски настроенных людей и идеологий.

Bloomberg: Президент и руководство Украины являются такими пронацистски настроенными?

Дмитрий Песков: Я воздержусь здесь от каких-то других разъяснений.

Bloomberg: Готова ли Россия остановить военную операцию на территории Украины и при каких условиях?

Дмитрий Песков: Операция имеет свои цели. Они должны быть достигнуты. Президент сказал, что все решения приняты и цели будут достигнуты.

Bloomberg: То есть об остановке операции досрочно в ближайшее время речь вообще не идет?

Дмитрий Песков: Мне неизвестно об этом. Безусловно, все зависит от решений верховного главнокомандующего. Но мне об этом ничего неизвестно.

Bloomberg: А демилитаризация означает ли полное уничтожение украинской армии в понимании президента?

Дмитрий Песков: Ну это, безусловно, означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран.

Bloomberg: А является ли ликвидация вооруженных сил Украины одной из целей этой операции?

Дмитрий Песков: Я сказал вам уже на этот вопрос.

CNN: Что означает зачистка от нацистов — имеется в виду от каких-то организаций или это от нацистов в правительстве? Кто это?

Дмитрий Песков: Не могу уточнить.

CNN: По мнению правительства России, правительство Украины должно смениться?

Дмитрий Песков: Не буду это никак комментировать. Не смогу ответить сейчас на этот вопрос.

РИА Новости: Операция будет проводиться только на территории ДНР и ЛНР или на территории других каких-то областей Украины?

Дмитрий Песков: Вопросы к военным.

РИА Новости: А Белоруссия участвует в этой операции каким-то образом?

Дмитрий Песков: Тоже в военным. Повторяю, по сути этой операции нам не с руки как-то комментировать.

Reuters: Если повернуть вопрос немного по-другому, предполагает ли «зачистка от нацистов» проход российской армии по всей территории Украины?

Дмитрий Песков: Следующий вопрос, пожалуйста. Я уже отвечал на этот вопрос.

«Ура.ру»: Как вы объясните жителям России, что это: война или нет?

Дмитрий Песков: Это специальная операция, и я не считаю необходимым что-то объяснять, потому что президент сам дал исчерпывающее объяснение в утреннем обращении к гражданам России.

«Ура.ру»: Как в Кремле оценивают риски того, что Россия окажется за железным занавесом?

Дмитрий Песков: Такая страна как Россия не может оказаться за железным занавесом. Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого. Но такую страну как Россия закрыть железным занавесом просто невозможно.

«Эхо Москвы»: Поставлена ли президентом задача захвата украинских городов: Киева, Харькова, Одессы?

Дмитрий Песков: Дальше. Ребята, на это я отвечал. Если вы другими словами один и тот же вопрос повторяете, это не значит, что я на него отвечу.

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