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Власти Луганской области сообщили, что российские войска заняли большую часть Северодонецка. Рамзан Кадыров заявил о «тотальной зачистке» города

Источник: Сергей Гайдай

Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил вечером 31 мая, что большая часть Северодонецка занята российскими войсками.

По уровню разрушений, сказал он, Северодонецк, «приближается к Рубежному и Попасной».

Критическая инфраструктура повреждена почти полностью, жилой фонд — на 90%, причем более половины пострадавших зданий, по словам Гайдая, восстановлению не подлежат. Доставка гуманитарных грузов и эвакуация людей из Северодонецка, добавил он, невозможна.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, вечером 31 мая написал в телеграм-канале, что «завершена тотальная зачистка Северодонецка». По словам Кадырова, военные из Чечни, вместе с так называемой народной милицией ЛНР «и другими российскими силовыми подразделениями» перешли к следующему этапу — «более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

Северодонецк в 2014 году, после того, как Луганск перешел под контроль самопровозглашенной ЛНР, стал административным центром Луганской области Украины. В 2019 году в Северодонецке жили более 100 тысяч человек.

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