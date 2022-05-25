Жителям Запорожской и Херсонской областей Украины будут давать гражданство РФ по упрощенной процедуре

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый указ вносит дополнения в текст документа, которым в апреле 2019 года российские власти упростили получение гражданства РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В частности, предусматривается, что заявления о приеме в гражданство от жителей этих территорий должны рассматриваться не дольше трех месяцев.

Изменения вступили в силу.

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После вторжения России в Украину Запорожская и Херсонская области оказались под контролем российских войск. Ранее представители «новых администраций» этих регионов заявляли, что будут стремиться войти в состав России. В свою очередь власти РФ обещали областям «достойное место в нашей российской семье».

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