Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал Херсону «достойное место в нашей российской семье»

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся в Херсонской области, занятой российскими войсками, заявил, что этот регион займет «достойное место в нашей российской семье».

«У Херсона большая перспектива, — цитирует вице-премьера РИА Новости. — Мы всех ждем, приглашаем сотрудничать — не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше».

Также Хуснуллин заявил, что «на сегодняшний день, что в Херсоне мирная жизнь относительно, мало разрушений, что нас радует».

По словам вице-премьера, правительство РФ уже выделило средства «на восстановление и ремонт дорог и мостов» в Херсонской области, а «по линии Минсельхоза» планируется оказывать местным производителям сельхозпродукции «все меры поддержки, которые есть в России».

В начале мая Херсон посетил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который заявил, что «Россия здесь навсегда».

Источники «Медузы» и других СМИ, украинские власти и западные спецслужбы неоднократно заявляли, что Россия планирует провести в регионе референдум о создании «Херсонской народной республики». Власти России существование таких планов официально не признают.

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