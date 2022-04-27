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Владимир Сальдо, 2020 год Страница Владимира Сальдо в Facebook

Российское государственное информагентство РИА Новости объявило, что в оккупированных российскими войсками Херсоне и Херсонской области «назначены новые руководители».

Новым градоначальником Херсона назначен депутат городского совета Александр Кобец, прежний мэр уволен; Херсонскую область возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо, сообщили агентству в военно-гражданской администрации города.

25 апреля мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что «в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные, забрали ключи, сменили нашу охрану на свою». На следующий день он написал, что сотрудникам исполкома представили «нового „главу администрации Херсона“» и предложили «рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества». Сам Колыхаев, по собственным словам, от сотрудничества отказался и запросил инструкции в офисе президента Украины.

О формировании в украинском регионе российских «военно-гражданских администраций» РИА Новости сообщило со ссылкой на пророссийского активиста Кирилла Стремоусова, который сам якобы «занял пост заместителя председателя в администрации».

В середине марта Стремоусов и Сальдо участвовали в съемках видео, которое российский телеканал RT назвал «учредительным съездом» «новых властей» Херсонской области — «Комитета спасения за мир и порядок». За пару дней до этого Сальдо утверждал, что считает Херсон частью Украины и выступал против . Один из участников съемки говорил, что участников привезли туда силой.

Ранее украинские власти говорили, что 27 апреля Россия собирается провести в Херсонской области «референдум» о провозглашении «Херсонской народной республики» по аналогии с ДНР и ЛНР. По словам источников «Медузы», близких к администрации президента РФ, это может пройти в середине мая.

27 апреля в Херсоне прошел очередной проукраинский митинг. По сообщениям местных СМИ, российские военные применили для разгона слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается, что четыре человека пострадали.

Власти России неоднократно утверждали, что не собираются оккупировать части Украины. Несмотря на это, по данным «Медузы», Россия может попытаться присоединить Донецкую и Луганскую область, а в дальнейшем и Херсонскую.

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