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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетил Херсон, контролируемый российскими военными. Он заявил, что РФ пришла в регион «навсегда».

Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают.

При этом Турчак заявил, что не стоит «забегать вперед» с вопросом о статусе области, подчеркнув, что его «в любом случае определят жители». Он подчеркнул, что сейчас главное — оказать помощь населению и обеспечить «нормальную подготовку к зиме».

Херсонская область практически целиком находится под контролем российских войск с начала марта.

Источники «Медузы» и других СМИ, а также украинские власти и западные разведки на протяжении долгого времени неоднократно заявляли, что Россия планирует провести в регионе референдум о создании «Херсонской народной республики». Официально Москва отрицает такие планы.

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