Война Девяносто первый день

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 24 мая можно прочитать тут, а главные фотографии прошлого дня посмотреть здесь.

Главные новости последних часов:

В Луганской области из-за обстрела выведена из строя последняя работавшая газораспределительная станция, заявил глава областной администрации Сергей Гайдай.

Обстрелам ранним утром подверглись Запорожье, Кривой Рог, Сумская, Луганская и Донецкая области. Сообщается о погибших и раненых.Минобороны РФ заявило о ракетном ударе по цехам завода «Мотор Сич» в Запорожье.

Порт в Мариуполе, сообщили российские военные, «начал работать в обычном режиме».

Жена командира «Азова» Дениса Прокопенко рассказала The Guardian, что попавших в плен украинских бойцов держат на территории самопровозглашенной ДНР.

Nike и Marks & Spencer уходят из России.

Минфин США отказался продлевать лицензию, позволявшую России проводить выплаты по внешнему долгу. Немедленный дефолт РФ не грозит.

ЦБ России созвал внеочередное заседание по ключевой ставке.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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