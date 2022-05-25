Война Девяносто первый день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 24 мая можно прочитать тут, а главные фотографии прошлого дня посмотреть здесь.
Главные новости последних часов:
- В Луганской области из-за обстрела выведена из строя последняя работавшая газораспределительная станция, заявил глава областной администрации Сергей Гайдай.
- Обстрелам ранним утром подверглись Запорожье, Кривой Рог, Сумская, Луганская и Донецкая области. Сообщается о погибших и раненых.Минобороны РФ заявило о ракетном ударе по цехам завода «Мотор Сич» в Запорожье.
- Порт в Мариуполе, сообщили российские военные, «начал работать в обычном режиме».
- Жена командира «Азова» Дениса Прокопенко рассказала The Guardian, что попавших в плен украинских бойцов держат на территории самопровозглашенной ДНР.
- Nike и Marks & Spencer уходят из России.
- Минфин США отказался продлевать лицензию, позволявшую России проводить выплаты по внешнему долгу. Немедленный дефолт РФ не грозит.
- ЦБ России созвал внеочередное заседание по ключевой ставке.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Украинская сторона сообщает, что в Запорожье ракетные удары были нанесены не по заводу «Мотор Сич», как утверждает Минобороны РФ, а по другим объектам, в том числе по торговому центру в Александровском районе. Об этом, в частности, написал в фейсбуке секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, а телеграм-каналы публикуют фотографии и видео последствий обстрела.
Оперативно проверить такую информацию во время войны невозможно.
Это будет первым с начала вторжения в Украину визитом президента РФ к раненым военным.
Бахмут — город в Донецкой области, где до войны жили около 70 тысяч человек. Сейчас Бахмут постоянно подвергается обстрелам, в этой части Донбасса российские войска, пытаются продвинуться вперед, чтобы окружить Северодонецк. Вот как теперь выглядит жизнь города, в нескольких километрах от которого находятся российские войска. Эти фотографии сделаны 24 мая.
Российским пограничникам начали отменять летние отпуска, пишет Baza со ссылкой на источники в нескольких регионах юга России, включая Ростовскую область.
Отпуска, по данным собеседников Baza, отменены с середины мая и «до особого распоряжения». В ближайшее время пограничников планируют отправить на полевые сборы.
В Луганской области в результате обстрела остановлена работа последней газораспределительной станции. Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай, добавив, что пострадал работник газовой станции.
Луганская область, напомнил он, ранее уже осталась без электроснабжения и централизованной подачи воды. Воду жителям развозят спасатели.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на Украинском завтраке в Давосе.
Утренний брифинг Минобороны РФ
- Порт Мариуполя после разминирования и «демилитаризации» начал работать в повседневном режиме.
- В Запорожье высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели.
- В районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск в Донбассе.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада вооружения и боеприпасов в Харьковской и Николаевской областях, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
- Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и 11 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар ТБ-2».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Прямое влияние санкций затронуло около 20% белорусской экономики, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.
ВВП Беларуси в связи с санкциями в январе — апреле снизился на 2,1%, цитирует выступление Снопкова «Белта».
Основной удар, по его словам пришелся на промышленные отрасли и системообразующие предприятия.
«Через промышленность санкции влияют на сопутствующие секторы, особенно на оптовую торговлю и грузоперевозки. В строительстве санкции повлияли косвенно — через недостаток финансовых ресурсов за счет закрытия внешнего финансирования и сужение внутренних источников. Кроме оптовой торговли и транспорта в сфере услуг наиболее пострадали банковский сектор и все сферы, связанные с туризмом».
В целом из-за санкций и потери украинского рынка, заявил он, до конца года, по прогнозам, экспорт снизится примерно на 30%, в денежном выражении потери составят около 14 миллиардов долларов.
«Украина Сейчас» представила инфографику, сколько времени с начала российского вторжения в общей сложности продолжался режим «воздушной тревоги» в разных регионах страны. На первом месте Луганская область — 53 дня, 5 часов и 7 минут за три месяца войны.
В России планируют на 10% повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и страховые пенсии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве, уточняя, что окончательное решение об уровне индексации пока не принято.
Решить, по данным собеседников издания, должен президент РФ, так как в ходе обсуждения размера индексации МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий высказывались разные мнения.
МРОТ на 2022 год установлен на уровне 13 890 рублей. Величина прожиточного минимум в целом по России составляет 12 654 рубля, средний размер пенсии — 18 984 рубля.
Британский ретейлер Marks & Spencer принял решение покинуть российский рынок, сообщает BBC News.
После начала российского вторжения Marks & Spencer объявил о прекращении поставок в Россию, но указал, что условия соглашения с российскими партнерами не позволяют оперативно закрыть магазины в РФ. Около 50 торговых точек под брендом Marks & Spencer продолжили работать.
Теперь британская компания объявила, что после переговоров с российскими партнерами полностью уходит с рынка РФ, не уточнив подробностей.
Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай заявил, что в результате обстрелов погибли шестеро жителей Северодонецка, на который наступают российские войска.
В Сумской области ракетный удар в ночь на 25 мая был нанесен по Краснополью, сообщил в телеграм-канала глава областной госадминистрации Дмитрий Живицкий.
Глава Покровска (Донецкая область) Руслан Требушкин также заявил о ракетном обстреле. По его словам, пострадали шесть человек.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Банк России завтра собрался провести внеочередное заседание по ключевой ставке, сообщает «Интерфакс».
С 4 мая ключевая ставка в России — 14%. После начала российского вторжения в Украину ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, а затем в несколько этапов ее снижал.
Ключевая ставка — один из факторов резкого укрепления российской валюты. На Московской бирже после открытия торгов сегодня утром евро опустился ниже 58 рублей — впервые с июня 2015 года, а доллар впервые с февраля 2018 года торгуется ниже 57 рублей.
Компания Nike уходит с российского рынка, пишут «Ведомости». Производитель спортивной одежды и обуви не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в России сеть магазинов под брендом Nike.
Президент Inventive Retail Group Тихон Смыков в письме сотрудникам, с которым ознакомилось издание, сообщает, что «по мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом».
После начала российского вторжения в Украину, напоминают «Ведомости», Nike остановила поставки, прекратила работу российского интернет-магазина и доставку в регион, а также временно закрыла все магазины в прямом управлении. Многие монобрендовые магазины Nike, работающие по франшизе, с начала войны уже были вынуждены закрыться. Непродление соглашения с IRG можно расценивать как уход Nike с российского рынка, отмечает издание.
Крупнейшие российские благотворительные фонды столкнулись с сокращением пожертвований после начала войны, в том числе из-за отключения в РФ платежных систем Apple Pay, Google Pay и PayPal, пишет РБК.
«Если рассматривать март 2021-го и 2022-го, то конверсия по платежной системе [успешность платежей] из-за отключения и непрохождения платежей уменьшилась на 8%», — сообщила изданию директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. В благотворительном фонде «Нужна помощь» сообщили, что в феврале и марте сумма пожертвований снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также благотворительные организации испытывают трудности с покупкой некоторых медикаментов. В частности, речь идет о противосудорожных препаратах и антидепрессантах, рассказали РБК в фонде «Дом с маяком». В службе помощи «Милосердие» столкнулись с проблемами при покупке лечебного питания для детей.
Представители благотворительных фондов также сообщили о резком росте цен на лекарства, медицинское оборудование, технические средства реабилитации и расходные материалы.
Также представитель «новой администрации» Запорожской области, назначенной после российской оккупации, Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что на территории региона, контролируемой войсками РФ, можно рассчитываться как гривнами, так и рублями. Все пособия, по его словам, будут выплачиваться в российской валюте.
Представитель «новой администрации» Запорожской области, назначенной после российской оккупации, Владимир Рогов заявил РИА Новости, что регион вернул герб времен Российской империи.
«Во времена Украины шла попытка подмены герба. Вместо винтовок русских солдат начали использовать мушкеты. Это была такая фальсификация геральдики. Мы вернули винтовки, вернули все то, что было во времена Российской империи. Мы уверенно смотрим в будущее, не отказываясь от прошлого», — сказал Рогов.
На автомобильных номерах уже появились наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA (Украина) — TVR (Таврическая губерния, входила в состав Российской империи). Фото таких номеров ранее публиковали телеграм-каналы.
Во время войны следует внимательно относиться к информации, которую распространяют представители сторон конфликта. Оперативно проверить ее невозможно.
Что еще происходит на занятых российскими войсками территориях
Следить за всем происходящим в Украине и вокруг нее можно не только в этой трансляции, но и в нашем онлайне в телеграме. Читайте «Медузу» там, где вам сейчас удобнее.
В 07:00 мск истек срок действия временной лицензии Минфина США, которая позволяла России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Продлевать лицензию Минфин не стал.
Немедленный дефолт России не грозит, так как выплаты в долларах, назначенные на конец мая, Минфин РФ провел заранее. Следующие выплаты намечены на 23-24 июня.
Если их провести не удастся, формальный дефолт может ждать Россию в конце июля — после истечения 30-дневного периода отсрочки платежей.
Обзор ситуации в Украине от Минобороны Великобритании
- Морская блокада Россией ключевых портов Черного моря нарушила торговое судоходство, в частности почти прекратились рейсы в Одессу и из нее.
- Механизмы сухопутного экспорта Украины вряд ли смогут заменить дефицит судоходных мощностей, вызванный российской блокадой. В результате значительные запасы украинского зерна остаются на складах и не могут быть экспортированы.
- Боевые действия уже оказали косвенное давление на мировые цены на зерно. Сложности с поставками из-за морской блокады украинских портов еще больше увеличит цены на многие основные продукты.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Противник активизировал использование авиации для поддержания продвижения своей сухопутной группировки.
- Из-за недостаточных запасов высокоточного ракетного оружия российские войска пытаются найти другие способы воздействия на объекты военной и критически важной инфраструктуры.
- Для пополнения потерь в живой силе и технике российские войска формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа.
- На Харьковском направлении противник пытался вести наступление в направлении Терновой, но потерпел поражение. Российские войска продолжают вести боевые действия в районе Лимана и наступают в направлении Северодонецка. На Бахмутском направлении российские войска безуспешно пытались наступать в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
С начала войны даже самые базовые права российских военных и их родственников постоянно нарушаются. Военнослужащих, которые не хотят воевать, заставляют подписывать контракты и насильно посылают в зону боевых действий. А их близким ничего не говорят о судьбе детей и мужей — и не возвращают тела погибших. Система с трудом справляется с количеством жертв и не успевает оказывать помощь семьям погибших и пропавших без вести.
Решать эти проблемы приходится правозащитникам. «Медуза» поговорила об этом с секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой.
Ночью и утром 25 мая обстрелу подверглись Запорожье и Кривой Рог.
По Запорожью, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, было выпущено четыре ракеты, одну из них сбили средства ПВО. В результате обстрела, по данным местных властей, сообщает «Громадське», погиб как минимум один человек.
По Кривому Рогу нанесли три ракетных удара, пишет «Украина Сейчас» со ссылкой на главу областной администрации Валентина Резниченко. Ракеты попали в промышленное предприятие, заявил он, причинив значительные разрушения. Информацию о пострадавших уточняется.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.