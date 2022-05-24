Война Девяностый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 23 мая можно прочитать тут.
Главные новости последних часов:
- В Харькове впервые с начала войны восстановили работу метрополитена.
- Жители приграничного поселка в Курской области попросили у властей защиты от обстрелов. В регионе продлили высокий уровень террористической опасности.
- По словам Зеленского, в Киеве был разработан план на случай его гибели.
- У российской армии в боях за Донбасс в 20 раз больше техники, чем у украинской, утверждает Зеленский.
- 20 стран готовы оказать новую военную помощь Украине, заявили в США.
- Матерям пропавших срочников с крейсера «Москва» предлагают подписать документы о том, что их сыновья «умерли в результате катастрофы»
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Майкла Наки. Он обвиняется в распространении «фейков» о российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК). Ранее по этому делу также заочно арестовали основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад хочет перемирия в войне и возвращения к бизнесу с Россией.
«В кулуарах международного экономического форума в Давосе говорят, не пришло ли время перемирия, договоров с Кремлем и возвращения к бизнесу с Россией. Новый вирус слепоты? Украина не разменивает свой суверенитет на то, чтобы кто-то набил свой кошелек. Кратчайший путь к окончанию войны — оружие, деньги, эмбарго», — написал Подоляк в твиттере.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что при разминировании завода «Азовсталь» четверо российских саперов подорвались на мине.
Он утверждает, что один сапер находится в тяжелом состоянии, двое получили ранения средней тяжести и еще один легко ранен. Российская сторона не давала комментариев по этому поводу.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в регионе продлен до 8 июня.
Такой режим с 11 апреля действует в области и других российских регионах, граничащих с Украиной, из-за частых обстрелов. Ранее жители поселка Теткино Курской области, где уже погиб один человек, попросили у властей защиты и создания «буферной зоны» на территории Украины, чтобы предотвратить дальнейшие обстрелы.
Четыре человека погибли в результате обстрела российскими военными многоэтажного дома в Северодонецке, сообщает глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
Из-за обстрелов в Северодонецке и Лисичанске, которые намеревается захватить российская армия, повреждены по шесть жилых домов.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Великобритания рассматривает возможность отправки военных кораблей в Черное море для сопровождения и защиты сухогрузов, перевозящих зерно из Украины.
По сведениям The Times, глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания безопасного коридора для экспорта зерна из Одессы и Николаева через Босфор. В коалицию по преодолению российской морской блокады могут войти страны НАТО, а также другие государства, зависящие от поставок зерновых, например, Египет.
Война идет ровно три месяца. Каждый день мы мысленно возвращаемся в момент, когда все еще было по-другому. В последний мирный день — 23 февраля 2022-го. Помните ли вы, как его провели? О чем переживали? Что планировали? А что хотели бы сейчас рассказать себе в прошлом? Напишите письмо самому себе в 23 февраля 2022-го. Некоторые истории мы опубликуем.
Жители поселка Теткино в Курской области, подвергшегося обстрелу, написали письмо президенту РФ, главе Минобороны и губернатору. Они требует усилить защиту границ и создать «буферную зону» на территории Украины, чтобы оттуда «не долетали мины и снаряды».
Вот выдержки из письма, опубликованного в ВК-паблике «Новости Теткино»:
Последнее время мы живем в постоянном страхе. Участившиеся обстрелы нашего поселка со стороны Украины вынуждают многих, бросая все, уезжать, спасая жизнь.
Мы не понимаем, почему Теткино обстреливали 19 мая в течение 45 минут безответно? Почему прилетело по заводам и жилым домам около 100 мин и снарядов? Почему военным не было команды дать ответный огонь? Где наша авиация?
Почему руководство пограничного управления каждый раз заявляет, что все под контролем, а обстрелы продолжаются?
Росавиация уже в 15-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты центральной и южной России, введенный в день начала войны с Украиной.
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 31 мая 2022 года 03:45 по московскому времени.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
В Харькове спустя три месяца после начала войны вновь заработал метрополитен. По словам мэра города, первую неделю проезд в нем будет бесплатным.
Минобороны Великобритании — о ситуации в зоне боевых действий на 24 мая
- Россия увеличила интенсивность наступления на Донбассе, стремясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. В настоящий момент наступающие с севера и юга войска разделены примерно 25 километрами подконтрольной Украине территории.
- Украинские силы эффективно сопротивлялись, занимая хорошо укрепленные оборонительные позиции. Давно созданная Операция объединенных сил Украины, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим участком фронта.
- Однако России удалось добиться некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению в этом регионе артиллерийских частей.
- Замыкание Россией Северодонецкого «котла» приведет к тому, что вся Луганская область окажется под российской оккупацией. Хотя в настоящее время основные усилия России сосредоточены именно на этой задаче, эта операция является лишь частью кампании по захвату Донбасса.
- Если линия фронта на Донбассе сдвинется дальше на запад, это растянет линии коммуникаций России и, вероятно, приведет к тому, что ее войска столкнутся с дальнейшими трудностями со снабжением.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
«Новые власти» Херсонской области будут просить разместить в регионе российскую военную базу, заявил Кирилл Стремоусов, которого РИА Новости называет «заместителем главы военно-гражданской администрации». Херсонская область находится под российским контролем с середины марта.
«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — сказал Стремоусов.
Также он подчеркнул, что Херсонская область не планирует быть независимой республикой, а стремится стать субъектом в составе РФ. При этом, по его словам, в регионе не будут спешить с референдумом по самоопределению. «Учитывая, что все итоги референдума западными странами все равно не будут признаны, то и проводить его сегодня — бесполезная трата времени. Поэтому пока о проведении референдума мы даже и не думали», — сообщил Стремоусов.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что за военные преступления в стране будут отданы под суд 48 российских военнослужащих. В настоящее время расследуется около 13 тысяч уголовных дел, прокуроры составили список из практически 600 подозреваемых в военных преступлениях.
23 мая суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство безоружного жителя Сумской области Александра Шелипова.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Растет угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси. Агрессор переместил дивизион ОТРК «Искандер-М» в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.
- На Харьковском направлении основные усилия россиян сосредоточены на удержании позиций и улучшении своего тактического положения. В частности, враг проводит штурм для закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернов.
- На Славянском направлении россияне готовятся к возобновлению наступления. Для поддержки в южной части Изюма развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.
- На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции по окружению Лисичанска и Северодонецка с последующим выходом на административную границу Луганской области.
- На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка — Белогоровка. Для огневого прикрытия развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
- На Северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковки и Устиновки.
- На Бахмутском направлении противник улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.
- На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг нанес огненное поражение украинским подразделениям из артиллерии и авиации.
- На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в сторону Васильевка — Каменское. Идет перегруппировка.
- За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены шестнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, 22 единицы боевой бронированной техники и один автомобиль.
- Подразделения ПВО и Сухопутных войск уничтожили шесть беспилотников, крылатую ракету и тридцать боевых бронированных машин.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Здравствуйте! Сегодня ровно три месяца с момента начала войны в Украине. «Медуза» продолжает в ежедневном режиме следить за событиями в этой стране и вокруг нее.