Война Девяностый день

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 23 мая можно прочитать тут.

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В Харькове впервые с начала войны восстановили работу метрополитена.

Жители приграничного поселка в Курской области попросили у властей защиты от обстрелов. В регионе продлили высокий уровень террористической опасности.

По словам Зеленского, в Киеве был разработан план на случай его гибели.

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20 стран готовы оказать новую военную помощь Украине, заявили в США.

Матерям пропавших срочников с крейсера «Москва» предлагают подписать документы о том, что их сыновья «умерли в результате катастрофы»

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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