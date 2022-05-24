Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Волгоградский производитель соков и детского питания «Сады Придонья» сообщил о смене дизайна упаковки своей продукции из-за проблем с поставками картона, специальных лаков и красок, вызванных санкциями.

На своем сайте компания предупредила покупателей, что вскоре соки, детское питание и альтернативные молочные продукты Nemoloko, выпускаемые в упаковке Tetra Pak, будут представлены в магазинах в «новом минималистичном дизайне». Как отмечает РИА Новости, значительная часть пакета будет просто белой.

«Такой дизайн - временная и вынужденная мера. Из-за санкций возникли серьезные проблемы с поставками в нашу страну сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок. Использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки нашей продукции в торговые точки», — говорится в сообщении «Садов Придонья».

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Как сообщил источник телеканала RTVI, российские заводы шведско-швейцарской компании Tetra Pak перешли на «режим строгой экономии» из-за недостатка краски для упаковки. В связи с этим производители соков, вина, морсов в России будут выпускать свою продукцию в белой упаковке с использованием минимального количества цветов. В частности, по данным телеканала, в ближайшее время дизайн упаковки сменят соки «Добрый» и «Моя Семья».

По словам собеседника телеканала, российские производители соков, морсов и вина не исключают и полного отказа от упаковки Tetra Pak.

23 мая РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что материнская компания Tetra Pak планирует уйти из России и перестала взаимодействовать с российским АО «Тетра Пак» из-за санкций. В компании это опровергли.

Ранее Tetra Pak объявила, что приостанавливает инвестиции и новые проекты в России, а также сократит производство. В компании заявили, что продолжат выпуск упаковки для молочных продуктов и детского питания.

Как санкции повлияли на российскую экономику

Как изменилась российская экономика за полтора месяца войны? И чего ждать дальше? «Это экономика выживания. В лучшем случае экономика стагнации»

Как санкции повлияли на российскую экономику

Как изменилась российская экономика за полтора месяца войны? И чего ждать дальше? «Это экономика выживания. В лучшем случае экономика стагнации»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь