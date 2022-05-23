Российского военного Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Украины

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Киеве суд приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство безоружного жителя Сумской области Александра Шелипова.

Он обвинялся в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством.

Шишимарин в суде признал себя виновным и попросил прощения у вдовы погибшего. Он заявил, что не хотел убивать Шелипова и выстрелил в него по требованию офицера. Адвокат просил оправдать подсудимого.

Согласно прозвучавшим в суде доказательствам, 28 февраля колонна, в которой ехал Шишимарин, попала под обстрел. Пытаясь скрыться, он и несколько других военнослужащих захватили легковую машину, попутно пробив ей колесо. В пути они увидели на обочине мужчину, говорившего по телефону. Считая, что он может сообщить о них украинским военным, другие военные приказали Шишимарину убить его, и он выстрелил в него из автомата из окна машины.

Читайте также

«Мне его не отдадут. Просто сказали: никак» В Киеве начали судить 21-летнего Вадима Шишимарина — первого российского солдата, обвиняемого в военных преступлениях. Мы поговорили с его матерью

Читайте также

«Мне его не отдадут. Просто сказали: никак» В Киеве начали судить 21-летнего Вадима Шишимарина — первого российского солдата, обвиняемого в военных преступлениях. Мы поговорили с его матерью

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь