Война Восемьдесят девятый день
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Федеральная разведывательная служба Германии подготовила конфиденциальный доклад об участии правоэкстремистских и неонацистских группировок в войне в Украине на стороне России.
В докладе упоминаются группы под названием «Русич» и «Имперский легион» (подразделение организации «Русское имперское движение»), которые участвовали в войне в Донбассе еще в 2014 году.
В Курской области ночью сработали системы ПВО
Как заявил глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман, средства противовоздушной обороны «не допустили провокаций» с украинской стороны, и все воздушные цели были уничтожены.
Ежедневная сводка британской разведки
Сегодняшний отчет посвящен потерям российской армии.
- За первые три месяца «специальной военной операции», Россия, вероятно, потеряла столько же военных погибшими, сколько СССР потерял за девять лет войны в Афганистане, считает британская разведка.
- К высокой смертности привели плохо продуманная тактика, ограниченное прикрытие с воздуха и недостаток гибкости, а также повторяющиеся ошибки командования; потери продолжают расти в ходе наступления в Донбассе.
- Российская общественность в прошлом проявляла чувствительность к потерям в неосвободительных войнах. По мере роста числа жертв в Украине оно будет становиться все более очевидным, а общественное недовольство войной может возрасти.
Leviʼs продает свой бизнес в России
Сеть по продаже джинсовой одежды покидает российский рынок после 29 лет работы, сообщает «Коммерсант».
Источники издания рассказали, что компания уже прекратила поставки новых товаров и сейчас ищет покупателей на свой розничный бизнес в России.
«Азовсталь», Мариуполь
YouTube удалил более девяти тысяч каналов и 70 тысяч видеороликов о войне в Украине
Как пишет The Guardian, причиной стало нарушение правил платформы. В частности, в некоторых из удаленных видео война называлась «освободительной миссией».
Минобороны РФ: российские военные начали разминирование «Азовстали».
С начала войны в Харькове извлекли из-под завалов более 150 тел погибших
Такие цифры привел заместитель главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Анатолий Торяник.
В Харькове нашими подразделениями разобрано полностью 98 локаций, на которых есть завалы. К сожалению, из-под завалов изъято более 150 тел погибших. Во время оперативно-спасательных работ нашими подразделениями было спасено более 250 человек.
По словам Торяника, самым массированным обстрелам подвергались северные и восточные районы Харькова.
Администрация Одесской области заявила, что в акваторию вошел российский крейсер «Адмирал Макаров»
По словам спикера администрации Сергея Братчука, Россия старается закрепиться на острове Змеиный, стягивая туда средства ПВО.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
В Мариуполе растет угроза эпидемии, заявил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, ливневые дожди, которые сейчас идут в городе, разносят мусор и трупный яд.
«Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации. Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катастрофичны», — сказал чиновник.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.