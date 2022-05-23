Глава ДНР заявил, что пленных с «Азовстали» отдадут под «международный трибунал» в республике

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Все украинские военные, сдавшиеся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сейчас находятся на территории ДНР, где их планируют отдать под трибунал, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

«Пленные из „Азовстали“ содержатся на территории ДНР. Международный трибунал планируется также организовать на территории республики. В настоящее время прорабатывается устав трибунала», — сказал он «Интерфаксу».

Завод «Азовсталь» два месяца оставался последним местом сопротивления украинских военных в Мариуполе, который оккупировала российская армия. С 16 мая с «Азовстали» начали выходить военные, державшие оборону на заводе. Российская сторона называла это «сдачей в плен», украинская сторона говорила об «операции по спасению», обещая, что затем военные окажутся на территории, подконтрольной Киеву.

20 мая Минобороны РФ объявило, что территория «Азовстали» и всего Мариуполя взята под полный контроль российских военных. По данным ведомства, в общей сложности сдались в плен 2439 человек из числа участников украинского полка «Азов» и военнослужащих ВСУ. Сообщалось, что раненых отправляют в больницу города Новоазовска, остальных — в поселок Еленовка (оба находятся в ДНР).

В то же время в Следственном комитете РФ заявили, что допросят сдавшихся защитников «Азовстали», а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить обмен бойцов «Азова», заявив, что они «нацистские преступники» и их нужно судить.

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