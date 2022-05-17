«Нацистские преступники не должны подлежать обмену». Володин предложил запретить обмен защитников «Азовстали» на российских пленных

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что военных преступников нельзя обменивать на пленных, а следует предавать суду. Таким образом он отреагировал на предложение депутата Анатолия Вассермана принять постановление о запрете выдачи «нацистских преступников», среди которых он назвал сдавшихся в Мариуполе бойцов полка «Азов».

Вот что дословно сказал Вассерман:

Сейчас террористическая группировка Украина заявила, что сдача боевиков нацистского полка «Азов» — это первый шаг к их освобождению путем обмена. Понятно, что обмен хоть одного из этих преступников будет объявлен коллективным Западом победой Украины. Полагаю необходимым принять постановление или даже закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников — от тех, кто напрямую участвовал в убийствах мирных жителей, до тех, кто просто разукрасил себя фашистскими татуировками.

Володин под аплодисменты депутатов ответил следующее: «Вы правильно вносите предложение, нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом».

Он поручил комитету Госдумы по обороне и безопасности подготовить соответствующее протокольное поручение и проголосовать за него.

16 мая с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли больше 260 человек, в том числе больше 50 раненых. Командование вооруженных сил Украины назвало это «операцией по спасению» и подчеркнуло, что вскоре военные с «Азовстали» будут обменяны. Минобороны РФ заявило, что военные сдались в плен. Ведомство сообщает, что среди пленных есть бойцы полка «Азов».

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