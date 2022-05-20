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Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль территории завода «Азовсталь». Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, 20 мая в плен сдалась последняя группа военнослужащих, в которой был 531 человек. Всего за несколько дней с завода вышли 2439 военных. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину «о завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков», уточнил Конашенков.

Среди сдавшихся военных — «так называемый командир» полка «Азов», заявили в Минобороны. Как утверждает Конашенков, его вывезли с территории завода на специальном бронеавтомобиле — это якобы было сделано «из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства». При этом в официальном заявлении ведомства фамилия командира не указывается. За час до заявления Конашенкова Первый канал сообщал, что в плен сдался командир «Азова» Денис Прокопенко.

Власти Украины заявления Минобороны РФ пока не комментировали. Президент Владимир Зеленский в интервью, записанном по случаю трехлетия его инаугурации, которое вышло незадолго до сообщения Минобороны РФ, сказал, что военные на заводе «получили приказ, что имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь». По словам Зеленского, он договаривался о выходе военных «с Турцией, Швейцарией, Израилем, с Францией из-за отношений их лидеров с РФ». «Хотя, честно скажу, десятки, сотни раз я проговаривал с лидерами других государств, чтобы предоставить соответствующее оружие нашим военным, чтобы военным путем мы дошли до Мариуполя ради того, чтобы разблокировать этих людей», — заявил украинский президент.

Защитники «Азовстали» начали выходить с территории завода 16 мая. Украинские власти называли это «операцией по спасению» и подчеркивали, что вскоре военные окажутся на подконтрольной Украине территории. Сами военные перед сдачей в плен заявили, что выполняют приказ командования. После начала процедуры президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что работа по возвращению военных «требует деликатности и времени», и подчеркивал, что «украинские герои нужны Украине живыми»; в дальнейшем украинские власти проявляли осторожность в заявлениях и предпочитали воздерживаться от предметных комментариев.

Минобороны РФ сообщало, что военных с «Азовстали» отвозят на территорию самопровозглашенной ДНР. Как заявляли в ведомстве, раненых отправляют в больницу города Новоазовска, остальных — в поселок Еленовка. При этом неофициально российские СМИ писали, что бойцов «Азова» отправляют в СИЗО в Ростовской области. На фоне сдачи украинских военных и заявлений властей Украины о том, что они будут обменяны, в России, напротив, начали говорить о том, что этого нельзя допустить. В частности, в Госдуме предлагали законодательно запретить «обмен кого бы то ни было из нацистских преступников» и сделать исключение из моратория на применение смертной казни в России. Параллельно Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд признать «Азов» террористической организацией и запретить ее деятельность в России.

«Азовсталь» был единственной точкой сопротивления украинских частей в Мариуполе на протяжении полутора месяцев. Большая часть города перешла под контроль российских военных еще в начале апреля, и завод оказался окружен. Первые недели вместе с оборонявшими «Азовсталь» военными из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и полка «Азов» на территории находились сотни мирных жителей. Киев и Москва заявляли о готовности договориться об их эвакуации, однако весь апрель обвиняли друг друга в срыве договоренностей. В итоге эвакуация мирных жителей началась лишь 30 апреля при посредничестве Красного креста и ООН; 7 мая вывоз всех женщин, детей и пожилых людей с территории завода был завершен. Часть из них была доставлена в Запорожье, другие, как заявляло Минобороны РФ, решили остаться в ДНР.

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