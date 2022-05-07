Вице-премьер Украины сообщила об эвакуации всех женщин, детей и пожилых людей с «Азовстали»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук объявила о завершении эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из „Азовстали“ были эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена», — написала Верещук в своем телеграм-канале.

Она не уточнила, остаются ли еще на территории «Азовстали» какие-либо гражданские лица.

Во время войны оперативно проверить информацию, распространяемую сторонами конфликта, невозможно.

«Азовсталь» — последнее место в Мариуполе, которое контролируют украинские военные. В конце апреля власти страны утверждали, что на комбинате вместе с военными находятся не менее двух тысяч гражданских.

В начале мая при поддержке ООН и Красного Креста удалось начать эвакуацию мирных жителей с завода (стороны называли разные данные о количестве эвакуированных). Часть из них была доставлена в Запорожье, другие, как заявляло Минобороны РФ, решили остаться в ДНР.

Что происходит в Украине

Война Семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине

Война Семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь