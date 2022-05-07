Вице-премьер Украины сообщила об эвакуации всех женщин, детей и пожилых людей с «Азовстали»
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Вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук объявила о завершении эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
«Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из „Азовстали“ были эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена», — написала Верещук в своем телеграм-канале.
Она не уточнила, остаются ли еще на территории «Азовстали» какие-либо гражданские лица.
Во время войны оперативно проверить информацию, распространяемую сторонами конфликта, невозможно.
«Азовсталь» — последнее место в Мариуполе, которое контролируют украинские военные. В конце апреля власти страны утверждали, что на комбинате вместе с военными находятся не менее двух тысяч гражданских.
В начале мая при поддержке ООН и Красного Креста удалось начать эвакуацию мирных жителей с завода (стороны называли разные данные о количестве эвакуированных). Часть из них была доставлена в Запорожье, другие, как заявляло Минобороны РФ, решили остаться в ДНР.