Война Семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

NBC: Байден потребовал прекратить утечки об обмене разведданными с Украиной

В беседе с высокопоставленными представителями американской разведки и министерства обороны президент США сказал, что недавние сообщения в СМИ об обмене США разведывательными данными с Украиной были «контрпродуктивными». Об этом телеканалу NBC рассказали источники среди чиновников администрации.

По словам одного из собеседников телеканала, в телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Эврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден заявил, что такие публикации «отвлекают от нашей цели». Другой чиновник сообщил, что президент США потребовал прекратить эти утечки.

6 мая американские СМИ, включая NBC, The New York Times и CNN, сообщили, что США предоставили Украине разведданные, благодаря которым украинские войска смогли нанести удар по ракетному крейсеру «Москва». Ранее The New York Times рассказала, что американская разведка снабжает Украину информацией о передвижении командных пунктов российской армии, что, среди прочего, привело к гибели, по неподтвержденным данным, 12 российских генералов.

В Кремле в ответ на подобные публикации заявляли, что передача США, Великобритании и НАТО разведданных и оружия Украине «не способствуют быстрому завершению операции», но не могут помешать России достигнуть поставленных целей.

Как отмечает NBC, беседа Байдена с представителями разведки и министерства обороны произошла на фоне обеспокоенности администрации президента США тем, что такие публикации могут привести к эскалации конфликта и снизить эффективность обмена разведданными.