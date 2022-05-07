Война Семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 6 мая можно почитать здесь. Главные фотографии предыдущего дня войны — посмотреть здесь.
Главные события дня:
- В «новой администрация» Херсонской области заявили о желании «жить в составе России».
- NBC: Байден раскритиковал спецслужбы США за утечки в СМИ информации об обмене разведданными с Украиной.
- Власти Италии решили задержать яхту «Шахерезада», которой, как утверждается, владеет президент России Владимир Путин.
- Роман Абрамович договорился о продаже «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов (5,2 миллиарда долларов).
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
Россию и Беларусь лишили членства в Международной теннисной федерации
Российскую и белорусскую федерации тенниса исключили из Международной теннисной федерации (ITF), Об этом сообщили накануне, передает «Интерфакс», в Федерации тенниса Украины, поставившей этот вопрос на внеочередной конференции ITF.
В результате тайного голосования 80% делегатов конференции поддержали исключение российской и белорусской теннисной федерации из ITF. Отмечается, что вопрос об отстранении отдельных спортсменов еще будет обсуждаться.
В апреле теннисистам из России и Беларуси было запрещено участвовать в Уимблдоне — одном из турниров серии «Большого шлема». В мае вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил wild card (специальное приглашение) для участия в турнире Gonet Geneva Open в Швейцарии.
Художницу Сашу Скочиленко, арестованную по делу о «фейках» про российскую армию из-за антивоенной акции, перевели в новую камеру. Об этом рассказала ее адвокат Яна Неповиннова, сообщение которой опубликовано в телеграм-канале «Свободу Саше Скочиленко!».
Во время визита защитницы 6 мая художница рассказала ей, что ее перевели в двухместную камеру и теперь изолятор обеспечивает ее горячим безглютеновым питанием.
Ранее сообщалось о жалобах Скочиленко на травлю со стороны сокамерниц в СИЗО, а также на ухудшение здоровья из-за того, что ей не позволяли соблюдать безглютеновую диету. У художницы целиакия — непереносимость белка некоторых злаковых культур.
Сейчас, по словам Неповинновой, у Скочиленко начались осложнения из-за удаления зуба, поскольку ей не смогли зашить рану. В итоге у художницы воспалился лимфоузел, она испытывает сильную боль. Адвокат отметила, что ее подзащитную обеспечивают антибиотиками и обезболивающими, но их не хватает.
Скочиленко задержали 11 апреля из-за того, что она заменила в продуктовом магазине ценники на листовки с информацией об обстреле драмтеатра в Мариуполе и гибели мирных жителей города. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
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Татьяна Москалькова сообщила о возращении из украинского плена 11 моряков судна «Авангард»
Уполномоченная по правам человека в России написала об этой в своем телеграм-канале. По ее словам, сухогруз «Авангард» прибыл в Измаил из Греции 1 декабря 2021 года для ремонта, а с начала войны судно и российские моряки, «вопреки национальным законам, международным нормам и принципам были блокированы охраной порта и украинскими пограничниками и лишены возможности вернуться на Родину».
«К сожалению, в Измаиле на судоремонтных заводах вопреки нормам права и принципам гуманизма продолжают незаконно удерживать еще 60 моряков с 7 российских судов: „Омский-6“, „Челси-4“, „Волго-Балт 244“, „Волго-Балт 193“, „Волго-Балт 225“, „Рондо“, „Свирь“», — рассказала Москалькова.
6 мая украинская сторона объявила об очередном обмене пленными с Россией. Как заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, украинской стороне был передан 41 человек — 28 военных и 13 гражданских. Среди украинцев, которые вернулись из плена, 11 женщин и настоятель храма Украинской православной церкви (УПЦ).
Сколько человек было передано в обмен российской стороне, Верещук не уточнила. Минобороны РФ информацию об обменах пленными не комментирует.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
5 мая к Смирновой и еще четырем активистам группы «Мирное сопротивление» пришли с обысками сотрудники Следственного комитета.
С начала вторжения России в Украину участники «Мирного сопротивления» регулярно проводили антивоенные акции, такие как сожжение литеры Z на берегу Финского залива.
Ранее на активистов уже были составлены четыре административных протокола о дискредитации вооруженных сил РФ, их рассмотрение отложено до июня.
6 мая власти Италии решили задержать в порту Марина-ди-Каррара в Тоскане 140-метровую яхту «Шахерезада», владелец которой, по версии итальянских следователей, связан с властями России. На пресс-релиз итальянского министерства экономики и финансов Италии обратила внимание соратница российского политика Алексея Навального Мария Певчих.
В марте команда Навального выпустила расследование об этой яхте, оценив ее стоимость в 700 миллионов долларов. Расследователи утверждают, что «Шахерезадой» владеет президент России Владимир Путин.
Консорциум американского миллиардера Тодда Боэли подписал соглашение о покупке «Челси»
Футбольный клуб подтвердил соглашение о продаже клуба консорциуму бизнесменов с участием американского миллиардера Тодда Боэли.
Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что консорциум Боэли подписал соглашение о покупке «Челси» на сумму до четырех миллиардов фунтов стерлингов (почти пять миллиардов долларов) и теперь его должны одобрить правительство Великобритании и Английская премьер-лига.
Как сообщается в пресс-релизе «Челси», из общего объема инвестиций 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба и в конечном счете переведены на благотворительные цели. Еще 1,75 миллиарда фунтов новые собственники намерены вложить в развитие лондонского клуба.
Если регуляторы одобрят сделку, ожидается, что она будет завершена в конце мая.
Российский миллиардер Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. В марте 2022 года он объявил о продаже футбольного клуба за несколько дней до того, как власти Великобритании внесли бизнесмена в санкционный список на фоне российского вторжения в Украину.
Президент США Джо Байден сообщил об очередном пакете военной помощи Украине. Ей направят артиллерийские боеприпасы, радары, а также другое оборудование и вооружение на сумму 150 миллионов долларов, уточнили в Пентагоне.
По оценке ведомства, с прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около 4,5 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, включая около 3,8 миллиарда долларов с начала российского вторжения.
«Новая администрация» Херсонской области заявила, что регион «будет стремиться» стать субъектом РФ
Об этом РИА Новости сказал Кирилл Стремоусов, которого российские СМИ называют «заместителем председателя военно-гражданской администрации» области, находящейся под контролем российских войск.
«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — сказал Стремоусов, отметив, что Херсонская область уже сотрудничает с Россией.
Кроме того, представитель «новой администрации» сообщил, что Херсонская область вернет себе герб времен Российской империи. По его словам, в основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден в 1803 году.
6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время визита в Херсон заявил, что «Россия здесь навсегда». При этом он попросил не «забегать вперед» с вопросом о статусе области, подчеркнув, что его «в любом случае определят жители».
Источники «Медузы» и других СМИ, а также власти Украины и разведки западных стран утверждают, что Россия собирается провести в Херсонской области референдум о создании «Херсонской народной республики». Власти России это отрицают.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Российские войска не прекращают наступление на востоке с целью установления контроля над Луганской и Донецкой областями и создания сухопутного коридора в Крым.
- На Северском и Полесском направлениях активных боевых действий не велось.
- Продолжается обстрел Харькова на Слобожанском направлении, а также воздушная разведка в районе Изюма. В районе сел Циркуны и Русские Тишки ВС РФ взорвали три автомобильных моста.
- На Донецком и Таврическом направлениях россияне обстреливают позиции ВСУ из артиллерии и наносят по ним авиаудары.
- В Мариуполе противник блокирует защитников «Азовстали» и пытается штурмовать завод.
- В Южнобужском направлении ВС РФ вели артиллерийские обстрелы позиций украинских войск. В Николаеве ракетами и реактивными системами залпового огня были обстреляны объекты гражданской инфраструктуры.
- В контролируемом Россией Херсоне увеличено количество блокпостов и передвижных патрулей.
- За предыдущие сутки ПВО Украины поразили 14 беспилотников типа «Орлан». В Ивано-Кепине украинские военные уничтожили склад боеприпасов и до 20 единиц военной техники.
- На территории Донецкой и Луганской областей отбиты восемь атак россиян, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
NBC: Байден потребовал прекратить утечки об обмене разведданными с Украиной
В беседе с высокопоставленными представителями американской разведки и министерства обороны президент США сказал, что недавние сообщения в СМИ об обмене США разведывательными данными с Украиной были «контрпродуктивными». Об этом телеканалу NBC рассказали источники среди чиновников администрации.
По словам одного из собеседников телеканала, в телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Эврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден заявил, что такие публикации «отвлекают от нашей цели». Другой чиновник сообщил, что президент США потребовал прекратить эти утечки.
6 мая американские СМИ, включая NBC, The New York Times и CNN, сообщили, что США предоставили Украине разведданные, благодаря которым украинские войска смогли нанести удар по ракетному крейсеру «Москва». Ранее The New York Times рассказала, что американская разведка снабжает Украину информацией о передвижении командных пунктов российской армии, что, среди прочего, привело к гибели, по неподтвержденным данным, 12 российских генералов.
В Кремле в ответ на подобные публикации заявляли, что передача США, Великобритании и НАТО разведданных и оружия Украине «не способствуют быстрому завершению операции», но не могут помешать России достигнуть поставленных целей.
Как отмечает NBC, беседа Байдена с представителями разведки и министерства обороны произошла на фоне обеспокоенности администрации президента США тем, что такие публикации могут привести к эскалации конфликта и снизить эффективность обмена разведданными.
Мы возобновляем наш онлайн о российском вторжении в Украину и связанных с этим событиях. О том, что происходило вчера, можно почитать здесь.