Украинские СМИ сообщили о пожаре на российском фрегате у острова Змеиный. Депутат Рады утверждает, что корабль подбили ракетами «Нептун»

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Российский фрегат типа «Буревестник» горит вблизи острова Змеиный в Одесской области. Об этом пишет издание «Думская» без указания конкретных источников.

Вблизи места инцидента сейчас летают российские военные самолеты. На помощь кораблю, утверждает издание, из Крыма направились спасательные суда.

Депутат Рады Алексей Гончаренко утверждает, что корабль был подбит ракетами «Нептун».

В очередной сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что за последние сутки российские войска потеряли один корабль или катер. Подробностей в Генштабе не привели.

Минобороны РФ ничего не сообщало об инциденте. Подтверждений от корреспондентов независимых зарубежных СМИ также пока нет.

В условиях войны у «Медузы» нет возможности оперативно проверить заявления сторон конфликта. Относитесь к ним с осторожностью, это может быть сознательной дезинформацией.

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