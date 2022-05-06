Война Семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
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С начала войны Украина получила 12 миллиардов долларов в виде оружия и финансовой помощи
Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время Конференции доноров для помощи Украине, которая прошла в Варшаве 5 мая, передает «Укринформ».
Ущерб Украины от войны, по разным оценкам, уже составил от 60 до 600 миллиардов долларов.
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения. Проводит перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.
- На Попаснянском направлении основные усилия сосредоточили на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасная и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.
- В Мариуполе продолжается блокировка украинских подразделений в районе «Азовстали». В отдельных районах при поддержке авиации возобновились штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.
- Для уточнения позиций украинских сил российские военные проводят воздушную разведку — в частности, в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.
- За предыдущие сутки подразделения ПВО Украины поразили пятнадцать воздушных целей: 14 беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан» и один самолет.
- В Донецкой и Луганской областях за сутки отбиты 11 атак врага, уничтожены восемь танков, 11 единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники.
В условиях войны не всегда возможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Мариуполь, окрестности «Азовстали»
В последние дни на заводе, по словам находящихся там украинских военных, идут тяжелые бои. После частичной эвакуации гражданских с «Азовстали» российские войска стали штурмовать укрытия военных.
Американские СМИ: Украина ударила по крейсеру «Москва» после получения разведданных от США
CША предоставили Украине разведданные, благодаря которым украинцы смогли ударить по ракетному крейсеру «Москва», рассказали источники NBC News, The Washington Post, The New York Times и CNN.
При этом, по их словам, США не знали заранее, что Украина собирается ударить по крейсеру, и не участвовали в принятии решения об ударе.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ответ на публикации заявил, что США не предоставляли «конкретную информацию для целеуказания» на «Москву».
«Украинцы имеют свои собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские военно-морские корабли, что они это сделали в этом случае», — сказал Кирби.
Крейсер «Москва» затонул 13 апреля. Украинские власти сообщали, что он был подбит ракетой, Минобороны РФ говорило, что на корабле случился пожар, не уточняя его причин. По версии ведомства, при пожаре погиб один человек, еще 37 «пропали без вести». Но источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, говорил о 37 погибших и около 100 раненых.
Мы возобновляем наш онлайн о войне России с Украиной и связанных с ней событиях. Прямую трансляцию предыдущего дня можно почитать здесь.