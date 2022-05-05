Власти Донецкой области: при ночном ракетном обстреле Краматорска пострадали 25 мирных жителей

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Российские войска нанесли в ночь на 5 мая ракетный удар по Краматорску, сообщили городские власти и администрация Донецкой области.

В результате получили ранения 25 мирных жителей, сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. Шесть человек госпитализированы.

«Ракеты повредили девять жилых домов, школы и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры», — заявил он.

Обновление: Минобороны РФ в утреннем брифинге сообщило о ракетном ударе по «складу имущества на военном аэродроме около Краматорска».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

Краматорск, расположенный на севере Донецкой области, находится под контролем властей Украины. Россия пытается захватить эти территории в рамках «освобождения» Донбасса. По данным городских властей, из 250 тысяч жителей в городе остается примерно пятая часть.

В результате ракетного удара по вокзалу Краматорска 8 апреля погибли 57 человек. Россия отрицает причастность к удару, возлагая ответственность на Украину.

Битва за Донбасс

Дедушка, а ты убивал? Как идет битва за Донбасс. Репортаж спецкора «Медузы» Лилии Яппаровой из Краматорска и Славянска

Битва за Донбасс

Дедушка, а ты убивал? Как идет битва за Донбасс. Репортаж спецкора «Медузы» Лилии Яппаровой из Краматорска и Славянска

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