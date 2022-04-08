По вокзалу Краматорска ударили ракетой с надписью «За детей». Погибли 39 человек (в том числе четыре ребенка) Больницы не справляются с количеством раненых, заявил мэр Краматорска

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Фрагмент ракеты, обнаруженный после удара по вокзалу Краматорска. 8 апреля 2022 года Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

Железнодорожный вокзал Краматорска подвергся ракетному удару, сообщил Александр Камышин — глава компании «Укрзализныця», управляющей украинскими железными дорогами. По его словам, по вокзалу выпустили две ракеты. Камышин опубликовал фото и видео последствий удара (в видео присутствует ненормативная лексика).

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть

В результате удара по вокзалу погибли 39 человек, в том числе четыре ребенка, заявила Служба безопасности Украины. Пострадали, по предварительным данным, не менее 100 человек, писал Александр Камышин.

Украинский полицейский возле тел погибших на вокзале Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть Жертвы удара по Краматорску Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Краматорские больницы не справляются с количеством раненых, заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко. «Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно», — отметил мэр.

По данным полиции Украины, ракета попала во временный зал ожидания на вокзале. Ее обломки нашли в 40 метрах от места удара, что свидетельствует о ее высокой мощности, утверждает Гончаренко. Всего на вокзале, по его словам, в момент удара находились около четырех тысяч человек, ожидавших эвакуации (эвакуироваться из Донецкой области власти Украины призвали два дня назад).

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович и глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко заявили, что по вокзалу ударили из российского ракетного комплекса «Искандер».

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть

Сожженные машины после ракетной атаки по вокзал Herve BAR / AFP / Scanpix / LETA

Однако президент Украины Владимир Зеленский, который прокомментировал удар по вокзалу позднее, заявил, что по нему выпустили ракеты «Точка-У». Зеленский опубликовал видео, на котором, по всей видимости, снят фрагмент одной из ракет (ранее фото и видео этого фрагмента стали распространять украинские и российские СМИ). На ракете видна надпись «За детей».

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) также заявили, что удар по вокзалу Краматорска был нанесен ракетой «Точка-У». Однако, по версии ДНР, ударили по вокзалу украинские войска.

Минобороны РФ заявило, что «никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось», а удар по Краматорску был нанесен «ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города».

Украинские СМИ обратили внимание, что 8 апреля в 10:24 и 10:25 — примерно за 20 минут до первого сообщения о ракетном ударе по вокзалу — в телеграм-канале «Типичный Донецк» появились два видео, предположительно, с запуском ракет. В подписях говорилось, что ролики сняты в городе Шахтерск, который контролирует ДНР.

Также появились сообщения, что в пророссийских телеграм-каналах вечером 7 апреля и утром 8 апреля советовали покидать Славянск, Краматорск и близлежащие населенные пункты «не на жд транспорте» и писали о «работе по скоплению боевиков ВСУ».

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео, где сняты, как утверждается, первые секунды после обстрела вокзала в Краматорске (в видео присутствует ненормативная лексика).

Внимание. Это страшные кадры. Война выглядит именно так.

Краматорск 08.04.2022 Pravda Gerashchenko

«Точка-У» — оперативно-тактический ракетный комплекс советского производства. Минобороны России еще в 2017 году заявляло о планах в течение трех лет снять «Точки-У» с вооружения и заменить их на «Искандеры». «Точки-У» планировалось сдать на хранение.

В Украине ракетные системы «Точка-У» до сих пор стоят на вооружении. Власти ДНР заявляли, что именно такая ракета ударила по Донецку 14 марта, в результате чего в городе погибли 20 человек.

Украинские власти и СМИ сообщали, что российские силы также используют «Точки-У» в этой войне, объясняя это предполагаемой нехваткой ракет «Искандер». Об этом же писала расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT). Само Минобороны РФ в феврале отчитывалось о боевых пусках ракетным комплексом «Точка-У» на совместных российско-белорусских учениях.

В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

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