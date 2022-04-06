Власти Украины призвали жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей срочно эвакуироваться

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона попросила жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей эвакуироваться, пока у них «есть такая возможность». Ее слова приводит министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По словам вице-премьера, руководители военных администраций трех упомянутых регионов попросили жителей покинуть границы областей, а сейчас занимаются организацией эвакуации.

«Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть», — сказала Верещук.

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29 марта после украинско-российских переговоров, прошедших в Стамбуле, Минобороны РФ объявило о «кардинальном сокращении» военной активности на киевском и черниговском направлениях. Российские военные также говорили, что начали перегруппировку войск для «завершения операции по полному освобождению Донбасса». 2 апреля в министерстве обороны Украины сообщили, что российские войска покинули Киевскую область.

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