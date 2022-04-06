Война Сорок второй день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 5 апреля можно посмотреть здесь, а основные фотографии прошедшего дня — здесь.
Главные новости последних часов:
- Западные журналисты посетили освобожденную Бородянку под Киевом. СМИ сообщают о масштабных разрушениях в городе и большом количестве убитых мирных жителей.
- Командующий войсками Центрального военного округа объявил об успешном выполнении боевых задач первого этапа «спецоперации» в Украине.
- Белый дом анонсировал новые санкции, включающие запрет на инвестиции в Россию.
- В Совбезе ООН прошло заседание, посвященное событиям в Буче. На нем по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский.
- Война в Украине вошла в «критическую фазу», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По информации Североатлантического альянса, Россия готовится завоевать Донбасс и создать наземный коридор до Крыма.
- Европейские страны выслали десятки российских дипломатов.
- Минюст РФ завел реестр физлиц — «иностранных агентов». Первыми фигурантами списка стали журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.
Правительство Нидерландов арестовало 14 яхт, принадлежащих россиянам, пишет издание NOS. 12 из этих яхт еще только строятся, две другие находятся в стране на техническом обслуживании.
Из-за санкций против России, введенных на фоне войны в Украине, в Европе наложен арест на многие яхты, которыми пользовались российские предприниматели и чиновники.
В Белгороде из-за сообщения о минировании эвакуировали все школы
«Прошу вас всех сохранять спокойствие. Мы понимаем, что это часть информационного давления на регион. По желанию родителей сегодня можно отправить детей домой», — написал в своем телеграм-канале мэр города Антон Иванов.
В еще одном пригороде Киева — Гостомеле — пропали без вести более 400 человек, заявил глава поселка Тарас Думенко
«В Гостомеле не так много было найдено тел, дальше в селах нашей общины были найдены расстрелянные тела, убитые жители. Также несколько жителей нашей общины были найдены в Буче. У нас есть подтвержденные данные, что люди из Глебовки попадали в Гостомель, а потом с ними пропадала связь», — сказал он «Громадське радiо». Известно, что некоторые пропавшие погибли, но их тела пока не найдены, поскольку, как считает Думенко, «оккупанты тщательнее заметали следы».
Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил «Би-би-си», что российские военные убили в городе около 320 мирных жителей
По его словам, он лично был свидетелем нескольких эпизодов убийств. «Три гражданских автомобиля пытались эвакуироваться в сторону Киева, и их жестоко расстреляли. Там была беременная женщина, муж которой кричал и просил не стрелять в нее, но ее просто жестоко расстреляли», — сказал он.
Минобороны РФ утверждает, что за время оккупации Бучи «ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий российских военных».
Утренний брифинг Минобороны РФ
- Утром 6 апреля высокоточными ракетами уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск.
- За ночь авиация и ракетные войска поразили 24 военных объекта Украины, в том числе зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» и пять складов материально-технического обеспечения.
- Средствами ПВО сбиты четыре беспилотника в районе Бердянска, Горняка, Уванского и Чернобаевки.
- Всего с начала «спецоперации» уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 407 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1882 единицы специальной военной автомобильной техники.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
Минобороны Великобритании — о ситуации в зоне боевых действий на 6 апреля
- Тяжелые бои и российские авиаудары продолжаются в окруженном Мариуполе.
- Гуманитарная ситуация в городе ухудшается. Более 160 тысяч оставшихся в городе жителей не имеют света, коммуникаций, медицины, тепла и воды.
- Российские войска препятствуют доступу в город гуманитарной помощи, скорее всего, с целью заставить защитников города сдаться.
В Днепропетровской области уничтожена нефтебаза, сообщил глава администрации региона Валентин Резниченко
«Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена», — написал он в телеграм-канале.
Пожар на заводе продолжался всю ночь, его тушили более восьми часов. В результате никто не пострадал.
Владелец сервиса по ремонту ноутбуков в Москве приклеил баннер «Нет войне» на компьютер в своем офисе. За это его оштрафовали на 100 тысяч рублей по доносу случайного прохожего.
Литовский документалист Мантас Кведаравичюс, погибший в Мариуполе, был застрелен в плену у российских военных, утверждает его подруга Альбина Львутина. Ранее сообщалось, что кинематографист погиб после попадания ракеты в автомобиль.
Бездушные российские военные взяли Мантаса в плен и убили. А потом просто бросили. Его героическая жена сделала невероятное. Она смогла найти под обстрелами его тело в Мариуполе и вывезти в родную Литву. Чтобы ее саму не убили, чтобы тело не уничтожили, нужно было скрыть информацию. О смерти знало ограниченное количество людей, но как только информация попала в СМИ, остановить это было уже невозможно.
В Курской области подверглись обстрелу позиции российских пограничников, заявил губернатор региона Роман Старовойт
По его словам, это произошло днем 5 апреля в Суджанском районе на погранпереходе Суджа. Снаряды, выпущенные из минометов, не достигли территории РФ, огневые точки были подавлены ответным огнем, рассказал Старовойт. Жертв и разрушений нет.
В России начали борьбу с теневой продажей валюты
Федеральная налоговая служба поручила своим территориальным отделениям вместе с МВД искать валютных спекулянтов, торгующих валютой в обход банков. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо ФНС от 23 марта.
В нем сказано, что валюту «с рук» продают в соцсетях, телеграм-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, что «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».
С 9 марта Центробанк России на полгода жестко ограничил порядок выдачи валюты для физических лиц. До 9 сентября россияне могут снять со своих счетов или вкладов лишь до 10 тысяч долларов США в наличной валюте. Остальные средства будут выдаваться в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Командующий войсками Центрального военного округа объявил об успешном выполнении боевых задач первого этапа «спецоперации» в Украине
Как пишет «Интерфакс», об этом генерал-полковник Александр Лапин сказал на церемонии вручения государственных наград военнослужащим за участие в «спецоперации».
Наша группировка успешно выполнила все боевые задачи в ходе первого этапа специальной военной операции. Солдаты, сержанты и офицеры проявили стойкость, отвагу и мужество в ходе выполнения задач. Благодарю вас за отличное выполнение должностных обязанностей, честное выполнение воинского долга.
Награды получили военнослужащие подразделений специального назначения, связи, управления, инженерных войск и РХБ-защиты, рассказали в Минобороны РФ.
«Би-би-си» публикует свидетельства врачей и жителей Бучи о происходившем в городе
Солдаты российской армии, рассказывают местные жители, часто были пьяные. В Буче не осталось ни одного целого ларька или магазина, все спиртное, говорит врач, забрали военные из России и местные мародеры. Подруги звонили Анастасии со словами: «Сейчас еле отбилась, пьяный, в погонах шел за мной от самого торгового центра и приговаривал: «Уходи быстрее, а то я сам за себя не отвечаю, что с тобой буду делать».
Поначалу разгула насилия в городе не было, говорит врач: «Как я понимаю, когда военные осознали, что ничего у них тут не получится, тогда и начали грабить дома и насиловать, от безысходности. В середине марта они поняли, что дальше не пройдут, и начали минировать город и ставить растяжки. К нам начали прибегать в больницу люди с ранениями, которые не могли объяснить, кто и откуда стрелял. Дедушка шел за водой — выстрел из кустов — и деда нет».
Целиком репортаж читайте здесь
США выделяют дополнительную помощь Киеву в размере 100 миллионов долларов. Как сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, она будет включать в себя противотанковые системы.
Журналисты западных СМИ попали в город Бородянка. Вот что они там увидели
Бородянка расположена к северо-западу от Киева. В ней проживали 13 тысяч человек. Город был захвачен российскими войсками 28 февраля. 1 апреля его освободили. Жилые дома в городе разрушены бомбардировками. Сообщается об убитых мирных жителях. По данным местных властей, около 200 человек пропали без вести, они могут находиться под обломками зданий. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла, что погибших в Бородянке может оказаться намного больше, чем в Буче.
Подробнее в репортажах CNN, The New York Times, «Би-би-си».
Канада ввела новые санкции в отношении России
В санкционный список включены еще девять граждан РФ: глава «Норникеля» Владимир Потанин, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, акционер «Сибура» Кирилл Шамалов, бывший глава совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и его жена Галина Пумпянская, владелец «Русагро» Вадим Мошкович, глава «Марафон Групп» Александр Винокуров, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
В Бухаресте в ограждение российского посольства врезался и загорелся автомобиль, По сведениям румынского канала Digi24, авария была преднамеренной. Перед тем, как протаранить ограждение, водитель что-то прокричал охраннику посольства. После он поджег себя и погиб.
Intel объявила о прекращении деятельности в России
Intel вместе с мировым сообществом продолжает осуждать войну России против Украины и призывать к скорейшему восстановлению мира… Наши мысли со всеми, кого затронула эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми в остальном мире, у кого есть семьи, друзья и близкие в этом регионе.
Ранее компания уже приостанавливала поставки продукции в Россию и Беларусь. Также Intel сообщила, что работает над поддержкой своих сотрудников в этой трудной ситуации, в том числе 1,2 тысячи работников в России.
Здравствуйте! «Медуза» начинает новую трансляцию о происходящем в Украине и вокруг нее.