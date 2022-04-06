Война Сорок второй день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 5 апреля можно посмотреть здесь, а основные фотографии прошедшего дня — здесь.

Главные новости последних часов:

Западные журналисты посетили освобожденную Бородянку под Киевом. СМИ сообщают о масштабных разрушениях в городе и большом количестве убитых мирных жителей.

Командующий войсками Центрального военного округа объявил об успешном выполнении боевых задач первого этапа «спецоперации» в Украине.

Белый дом анонсировал новые санкции, включающие запрет на инвестиции в Россию.

В Совбезе ООН прошло заседание, посвященное событиям в Буче. На нем по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Война в Украине вошла в «критическую фазу», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По информации Североатлантического альянса, Россия готовится завоевать Донбасс и создать наземный коридор до Крыма.

Европейские страны выслали десятки российских дипломатов.

Минюст РФ завел реестр физлиц — «иностранных агентов». Первыми фигурантами списка стали журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.