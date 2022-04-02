В городе Ирпень восстановили мобильную связь с помощью Starlink
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В городе Ирпень Киевской области и его пригороде Романовке, которые несколько дней назад освободили от российских войск, восстановили мобильную связь с помощью оборудования проекта спутникового интернета Starlink компании SpaceX. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-секретарь мобильного оператора Vodafone в Украине Виктория Рубан.
«Лукавить не буду — это не первый в мире случай конвергенции разных технологий связи (первыми стали японцы месяц назад). Мы — вторые в мире. А по экстриму и скорости реализации — точно первые», — заявила Рубан.
В городе запустили мобильную связь 2G и 4G, а «в качестве транспортной сети используется комплект оборудования Starlink компании SpaceX», сообщили в Центре стратегических коммуникаций при министерстве культуры Украины.
Ирпень освободили от российских войск 28 марта. Мэр города Александр Маркушин призывал жителей пока не возвращаться в свои дома, поскольку это небезопасно.
После вторжения России в Украину компания SpaceX решила предоставить Украине доступ к глобальной системе спутникового интернета Starlink. 1 марта в страну прибыла первая партия терминалов, обеспечивающих подключение к спутниковому интернету.