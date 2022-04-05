Война Сорок первый день. Онлайн «Медузы»

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Главные новости последних часов:

Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов, Дания — о 15, Швеция — о 3.

Зеленский заявил, что встречи между ним и Путиным «может и не быть».

В Мариуполе «лидеры общин» выбрали бывшего директора «Азовмаш» Константина Иващенко исполняющим обязанности мэра. Глава ДНР поддержал его кандидатуру.

The New York Times опубликовала спутниковые снимки Бучи. На них видно, что тела на улицах города появились, еще когда там находились российские войска.

США и Евросоюз уже на этой неделе введут новые санкции против России. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что они должны затронуть экспорт нефти и угля.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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