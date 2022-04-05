Война Сорок первый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 4 апреля можно посмотреть здесь. Главное за 4 апреля — здесь, основные фотографии сорокового дня войны — здесь.
Главные новости последних часов:
- Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов, Дания — о 15, Швеция — о 3.
- Зеленский заявил, что встречи между ним и Путиным «может и не быть».
- В Мариуполе «лидеры общин» выбрали бывшего директора «Азовмаш» Константина Иващенко исполняющим обязанности мэра. Глава ДНР поддержал его кандидатуру.
- The New York Times опубликовала спутниковые снимки Бучи. На них видно, что тела на улицах города появились, еще когда там находились российские войска.
- США и Евросоюз уже на этой неделе введут новые санкции против России. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что они должны затронуть экспорт нефти и угля.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.
Швеция объявила, что вышлет трех российских дипломатов. Ранее о высылке дипломатов также сообщили Италия и Дания.
Разница между ожидаемыми по итогам марта нефтегазовыми доходами и фактически поступившими в российский бюджет составила 302 миллиарда рублей, сообщили в министерстве финансов РФ.
После вторжения России в Украину США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны приняли санкции, которые среди прочего затронули нефтегазовый российский экспорт. В начале марта США запретили импорт российских нефти и газа.
Главный редактор Republic Дмитрий Колезев опубликовал методичку для федеральных органов исполнительной власти РФ о том, как объяснять сотрудникам происходящее в Украине. Колезев не уточнил, откуда получил этот документ, сказав лишь, что его ему «прислали». Журналист перечислил восемь основных тезисов из методички:
- Военная операция — превентивная мера, дабы не допустить готовящуюся Украиной полномасштабную агрессию против России.
- Существовала реальная угроза применения Украиной против России ракетного, ядерного и биологического оружия.
- Наше дело правое. Россия не начинает, а заканчивает 8-летнюю войну.
- Данные ВЦИОМ показывают поддержку абсолютного большинства россиян.
- Операция идет по плану, от победы к победе. Воюют только профессионалы, вежливые люди.
- Против России развязана информационная война.
- Внутри России против выступает буржуазная элита. Пример — Собчак. Цитата: «Русский народ считает их предателями, выродками».
- Санкции бы все равно ввели. Дефолта не будет. Уход компаний — временная мера.
«Медуза» ознакомилась с копией этой методички. Мы получили ее от сотрудников одного из российских министерств.
В Харькове в результате обстрела практически уничтожен зоопарк бизнесмена и депутата Александра Фельдмана
Об этом сам Фельдман рассказал в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.
Сегодня могу сказать харьковчанам, что парка больше нет. После вчерашнего массированного обстрела ракетами, самолетами, парк практически уничтожен. Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура. Чудом остались живы тигры и львы, очень сильно пострадали их клетки. Они в любую минуту могут выйти на улицу. В тяжелом состоянии строение, где находятся медведи.
Сегодня принимается решение. У нас времени до вечера. Либо всех умертвить, усыпить, либо организовать их перевозку. Никаких шансов, идей и никакого места, куда их перенаправить — нет.
По словам Фельдмана, если будет «найдена какая-то идея», то кого-то из животных удастся спасти, например, маленьких ягуаров или пантер.
В самопровозглашенной ЛНР утверждают, что в Рубежном украинские войска якобы подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой в цехе завода «Заря». Украинские власти ранее заявили, что российские войска в Рубежном выпустили снаряд, который попал в цистерну с азотной кислотой. Идет ли речь об одной и той же цистерне, неясно. В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую предоставили стороны конфликта.
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Нижний Новгород
Тверь
Москва
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Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов. «Россия даст соответствующий ответ», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее 5 апреля Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов (Россия также пообещала ответ).
С начала войны в Украине многие страны Евросоюза и США в целом выслали десятки российских дипломатов, многих из которых подозревали в разведывательной деятельности.
В городе Рубежное в Луганской области снаряд попал в цистерну с азотной кислотой, утверждает глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай. Он призвал жителей не выходить из укрытий, закрыть окна и двери и использовать защитные маски для лица.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон вооруженного конфликта.
Европейский союз 5 апреля рассмотрит новый пакет санкций в отношении России из-за войны в Украине, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что пакет санкций против России могут принять 6 апреля.
Интервью Владимира Зеленского украинским СМИ. Главное по версии «Украинской правды»
Если нам завтра серьезно предложат — вступим в НАТО, но этого не будет, к сожалению. Поэтому мы настаиваем на гарантиях безопасности для Украины. Украина пока не получила список стран, согласных предоставить гарантии безопасности, но ясно, что разные страны готовы дать разные гарантии. Даже если мы подпишем самое мощное мирное соглашение, через два года Россия может вернуться. Возможно, нашей встречи с Путиным не будет. Мы начинаем сбор информации и поиск людей, пытавших украинцев. Есть много людей, готовых найти военных преступников. О демилитаризации и денацификации забудьте. Денацификации мы можем сами требовать от вас, а историю о демилитаризации мы не воспринимаем. Военная деоккупация Мариуполя сейчас очень сложна. Есть договоренности с Турцией, чтобы вывезти из Мариуполя убитых и раненых украинских военных — по суше в Бердянск, а оттуда морем. Ждем ответа от России. Украина победит, если сохранит суверенитет, не потеряет сотни тысяч жизней, отсрочит вопрос возвращения Крыма, а Донбасс будет украинской территорией.
Это примерный пересказ выступления Владимира Зеленского перед украинскими СМИ. Полностью его можно посмотреть здесь и здесь. Высказывания, оформленные от первого лица, не обязательно являются дословными.
Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины убирают в Киевской области боеприпасы, которые, по утверждению ведомства, после себя оставили российские войска.
Белорусские пограничники погибли, подорвавшись на мине, оставленной российскими военными, утверждает телеграм-канал «Беларусь головного мозга» со ссылкой на источники.
Автомобиль пограничников, патрулировавших пограничную зону, подорвался в районе заброшенной деревни Довляды в Гомельской области. По данным источников, мину оставили российские силы, уходившие с Чернобыльской АЭС. Точное число погибших не уточняется.
Сводка Минобороны Великобритании о войне в Украине на основе данных британской разведки
- Украинские военные вернули контроль над ключевыми территориями на севере Украины, вынудили Россию оставить свои позиции к северу от Киева и вокруг Чернигова.
- На этих территориях могут продолжаться небольшие столкновения, но их число значительно уменьшится после отхода российских войск на этой неделе.
- Многие российские подразделения, отступающие с севера Украины, требуют серьезного переоснащения и ремонта, прежде чем будут готовы к переброске на восток Украины.
В условиях войны невозможно оперативно проверить данные о ситуации в зоне боевых действий.
Утренняя сводка Минобороны РФ
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители конфликтующих сторон. Относитесь к такой информации с осторожностью.
Минобороны России утверждает, что вечером 4 апреля солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций провели под Киевом «очередную постановочную съемку якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей».
Как заявляет российская сторона, съемку провели в селе Мощун в Бучанском районе Киевской области. В Минобороны РФ говорят, что украинские спецслужбы также готовят подобные мероприятия в Сумах, Конотопе и других городах.
Ранее в министерстве обороны РФ называли постановочными фотографии и видеозаписи с убитыми мирными жителями в Буче и других городах и селах Киевской области.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители конфликтующих сторон. Относитесь к такой информации с осторожностью.
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили воинское звание генерал-лейтенант, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного источника.
В войне в Украине участвуют чеченские силовики, которые, в частности, принимают участие в осаде Мариуполя. Сам Кадыров, по его словам, также посещал Украину в ходе «специальной военной операции».
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что во вторник предложит бывшему директору «Азовмаша» Константину Иващенко возглавить администрацию Мариуполя, пишет «Интерфакс».
Ранее Первый канал сообщил, что в Мариуполе выбран исполняющий обязанности нового мэра. «На собрании лидеры общин поддержали кандидатуру Константина Иващенко, 200 голосов „за“ и ни одного „против“ (…) На том же собрании участники признали референдум 2014 года о независимости ДНР», — утверждал Первый канал. Он отмечал, что Иващенко — депутат местного горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь».
Представители ДНР утверждают, что практически полностью контролируют центр Мариуполя. Очаги сопротивления остаются на территории завода «Азовсталь» и порта.
Владимир Зеленский считает, что его встречи с Владимиром Путиным может и не быть. Об этом он сказал в интервью украинским журналистам, сообщает «Сегодня». При этом Зеленский считает, что даже после массового убийства мирных жителей в Буче и других городах Киевской области необходимо продолжать переговоры с Россией.
«Проще сказать — давайте ни про что сегодня не будем говорить — позиция самая легкая. Самое сложное — говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию», — сказал Зеленский.
Ранее в ходе украинско-российских переговоров вставал вопрос о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«„Википедия“ стала новой линией информационных атак». Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить «недостоверные» сведения о войне
«В последнее время на Википедии стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил РФ. „Википедия“ стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», — заявили в Роскомнадзоре. За отказ удалить материалы «Википедии» грозит штраф до четырех миллионов рублей, напомнили в ведомстве.
В понедельник в «Википедии» заявили, что Роскомнадзор потребовал удалить информацию из пяти статей о войне: «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».
Какую именно информацию необходимо удалить, Роскомнадзор не уточнял. В прошлом ведомство уже дважды требовало от «Википедии» удалить материалы о российском вторжении из-за использования слов «война», «вторжение», «агрессия».
Мэр Бучи Анатолий Федорук призвал местных депутатов, сотрудников коммунальных предприятий, а также медицинских и социальных работников вернуться в город.
«Знаю, еще нет электричества, газа и связи, но есть план восстановления жизненно важной инфраструктуры в Буче и селах. Нужны специалисты, чтобы его реализовать. Если можете — возвращайтесь. Если же война заставила вас уехать за границу, прошу помогать Буче дистанционно. Здесь не хватает рук и ресурсов. Участие каждого важно», — заявил Федорук.
Ранее в Буче после оккупации российскими военными на улицах нашли десятки убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
За месяц доля платежей по картам «Мир» в России выросла с 18 до 26%
С начала марта международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт в России из-за войны в Украине. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать внутри страны, но ими нельзя оплатить покупки в иностранных интернет-магазинах и сервисах.
На 5 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя и Бердянска на собственных автомобилях и эвакуационных автобусах, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Также будут открыты гуманитарные коридоры из Токмака в Запорожской области, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Горного в Луганской области.
Минфин США в рамках усиления давления на Москву запретил проводить выплаты по государственному долгу России с российских счетов в американских банках, которые заморозили в рамках санкций. До 4 апреля средства со счетов России в банках США можно было направлять для выплат по госдолгу, несмотря на санкции.
«Это больше чем очередной экономический кризис». Один из богатейших людей России Владимир Лисин — о санкциях и войне в Украине
Основной акционер НЛМК Владимир Лисин впервые публично высказал свое мнение о проблемах, связанных с войной в Украине и санкциями в отношении России, сообщает «Коммерсант», получивший ответы миллиардера. Вот что он говорит:
- «Разрушаются формировавшиеся годами цепочки поставок, сбоят логистика, платежная и финансовая инфраструктура. И на этом фоне ежедневно меняются правила игры, появляются новые ограничения. В условиях высокой неопределенности мы меняем бизнес-процессы, стараемся выполнять свои социальные обязательства».
- «Не надо пытаться все администрировать до дыр, это только вредит бизнесу. Сегодняшняя ситуация — это больше чем очередной экономический кризис, с которыми мы сталкивались ранее. Она требует гораздо более серьезного подхода и качественных, взвешенных решений».
- «С другой стороны — и это важная часть моего отношения, — стыдно жаловаться на личные проблемы в ситуации гуманитарной катастрофы. Санкции могут казаться сколько угодно несправедливыми, с элементами коллективной ответственности, если хотите, но гибель людей и разрушение городов будут пытаться остановить любыми доступными средствами».
Журнал Forbes оценивает состояние Владимира Лисина в 23,8 миллиарда долларов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин — об обвинениях в адрес России из-за убийств в Буче
Случившееся — срежессированная постановка. Спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Наша страна дважды запросила срочное заседание Совбеза ООН. Но Британия заблокировала их проведение. Странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены. Никаких фактов. Только ложь.
<…> Цель одна — дискредитировать Россию, обосновать санкции, поставки оружия, другие недружественные действия, еще больше обострить ситуацию на Украине. Как показывает история, время все расставляет по своим местам.
Украина возложила на Россию ответственность за массовые убийства мирных жителей в Буче и других городах и селах Киевской области. Власти России последовательно отрицают свою причастность к случившемуся.
Евросоюз может принять новые санкции в отношении России в среду, 6 апреля, сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.