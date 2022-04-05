Лавров назвал целью «провокации» в Буче срыв переговоров России и Украины

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«Лживая провокация» в Буче была направлена на срыв мирных переговоров России и Украины в тот момент, когда в них «забрезжил свет». Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Возникает вопрос: в чем причина этой откровенной, лживой провокации, правдивость которой оправдать просто невозможно? Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что в Стамбуле Украина впервые письменно выразила готовность «провозгласить свое государство нейтральным, внеблоковым, безъядерным и впервые заявила о готовности отказаться от размещения вооружений иностранных государств и от проведения учений с участием иностранных военных, кроме как с согласия все стран-гарантов этого договора».

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Глава МИД РФ добавил, что «украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия, а как только западные СМИ разогнали фальшивку про город Буча, украинские переговорщики попытались вообще прервать переговорный процесс».

В условиях войны невозможно быстро проверить информацию, которую распространяют конфликтующие стороны.

29 марта, после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, замглавы Минобороны РФ заявил, что Россия «кардинально сократит» военную активность на киевском и черниговском направлениях. Официально ведомство назвало это «плановой перегруппировкой войск», цель которой — «завершение операции по полному освобождению Донбасса».

Вскоре после того, как российские войска отступили из занятых ими ранее населенных пунктов Киевской области в СМИ и социальных сетях появились фото и видео тел на улицах Бучи. Погибшие были в гражданской одежде, некоторые — со связанными за спиной руками. Украинские власти заявили, что это убитые российскими войсками мирные жители.

Минобороны РФ назвало фотографии и видео с погибшими из Бучи «очередной постановкой киевского режима». Постпред России при ООН Василий заявил, что это «провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию». За «провокацией» стоят власти Киева и «их западные спонсоры», добавил Небензя.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал события в Буче «большой трагедией» и «геноцидом», но заявил, что Украина должна продолжать переговоры с Россией.

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